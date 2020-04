Una entrevista de la periodista Juliana Oxenford al congresista Daniel Urresti que parecía desarrollarse con normalidad terminó con una desatinada broma por parte del parlamentario en relación al aspecto de la comunicadora.

Por varios minutos Urresti se refirió en relación a la espera del Parlamento en torno al pedido de retiro del 25% del fondo de pensiones en las AFP. Explicó que la ley, con o sin la observación del presidente Martín Vizcarra, sería aprobada porque ya cuentan con el voto de 100 legisladores.

La conversación se tornó tensa luego que Oxenford le hiciera un comentario sobre los proyectos que el parlamentario aseguró había presentado respecto a la seguridad ciudadana.

“Señor Urresti deje de lado a los otros 129 congresistas (...) Es una broma, no se pique no le puedo decir nada que siempre terminamos la entrevista así. Veníamos hablando de una manera alturada”, dijo la periodista.

Urresti, en tanto, acusó a la conductora de tratar de minimizar su función parlamentaria y ante ello agregó una broma sobre Oxenford. “Por qué no nos permitimos un spoiler ¿cuándo es la próxima película de la capitana Marvel?”

El comentario; sin embargo fue tomado de buena manera por la conductora de 'Al estilo Juliana quien respondió: “Ya, ex Batman, porque ya no es ministro, ya no es Batman”.

