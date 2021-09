Instalar las comisiones especiales con celeridad no ha sido fácil en este nuevo Parlamento. Desde Ética hasta la Comisión Especial para elegir los miembros del Tribunal Constitucional, el Poder Legislativo ha demorado en designar a los representantes de cada grupo de trabajo. Ahora, con la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales recién instalada, la próxima tarea de los parlamentarios es revisar los casos pendientes relacionados a Martín Vizcarra y Daniel Salaverry, para evitar su prescripción si es que hubiese lugar a una acción penal.

En el periodo anterior se logró la inhabilitación por 10 años al exvocal supremo César Hinostroza y a los exmiembros del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura Guido Águila, Julio Gutiérrez, Sergio Noguera y Orlando Velásquez por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

También se suspendió a Edgar Alarcón de sus funciones como congresista por cometer presunto enriquecimiento ilícito cuando fue Contralor General de la República. El caso más sonado fue la inhabilitación por 10 años del expresidente Vizcarra, ocho años para la exministra de Salud Pilar Mazzetti y un año para la excanciller Elizabeth por su vacunación irregular en 2020.

TAREAS PENDIENTES

El Parlamento deberá correr para delegar las investigaciones pendientes, entre las que figuran denuncias formuladas por exparlamentarios en contra de Vizcarra por presunta infracción constitucional y la presunta comisión de los delitos de concusión, colusión agravada, cohecho pasivo propio, negociación incompatible y falsificación de documentos a raíz del ‘vacunagate’.

Asimismo, sigue en cola la denuncia hecha por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, contra el exmandatario y las exministras de Cultura Patricia Balbuena y Ulla Sarela Holmquist por el caso ‘Richard Swing’.

Hay otros casos que cuentan también con informe final aprobado por la Comisión Permanente, como el del excongresista Daniel Salaverry, denunciado por presuntamente adulterar comprobantes de pago para sustentar gastos de una semana de presentación.

El expresidente de la SAC, Carlos Pérez Ochoa, hizo un llamado al nuevo Congreso para que actúen con diligencia y eviten la prescripción de los temas avanzados. “Antes se pensaba que el Congreso no tocaba casos donde hay que interpretar la Constitución, y que finalmente la impunidad prevalecía, pero la ciudadanía debe saber que la subcomisión tiene toda la capacidad de sancionar a los malos funcionarios”, expresó a Perú21.

Agregó que el informe final, los documentos relacionados, las denuncias y actas están digitalizados y transcritos en el despacho del grupo de trabajo. “En el caso de esta comisión, el hecho de que no se haya llevado una investigación hacia su etapa final (es decir, hasta el Pleno) no interrumpe el procedimiento. Depende de los nuevos integrantes de la subcomisión que no vuelva a fojas cero”, sostuvo Pérez.

MESA INSTALADA

Esta semana el Parlamento se encuentra en Semana de Representación, sin embargo, los miembros de la SAC ya han sido designados. Ellos son Segundo Quiroz, Alfredo Pariona, José Balcázar, Paul Gutiérrez, María Elizabeth Taipe (PL); Héctor Valer (SP-PM); Edgard Reymundo (JP), Carlos Anderson (PP); Ernesto Bustamante, Hernando Guerra García, Martha Moyano (FP); Elvis Vegara, Jorge Flores (AP); Eduardo Salhuana, María Acuña (APP); Alejandro Cavero (Avanza País) y Alejandro Muñante (RP).

Este último estaría buscando presidir la subcomisión, precisó a este medio el vocero de RP, Jorge Montoya. “Creemos que se necesita hacer un trabajo independiente y por eso nuestro representante está postulando a la presidencia de la comisión”, refirió.

Cavero, por su parte, señaló que su partido no buscará la presidencia y José Jerí (SP) indicó que apoyarían una directiva en manos de APP, PP o PL.

TENGA EN CUENTA

El último miércoles, la Comisión Permanente aprobó, con 29 votos a favor, la nómina para conformar la SAC para el período 2021-2022.

La SAC califica la admisibilidad de denuncias constitucionales presentadas al Congreso y realiza una investigación que concluye con un informe final.

El número de integrantes de la subcomisión responde a principios de pluralidad y proporcionalidad de los grupos parlamentarios. Pérez Ochoa consideró que una bancada distinta a Perú Libre debe presidir la Subcomisión. “ Hemos visto casos donde el oficialismo usaba una comisión para bloquear investigaciones o blindar a sus congresistas ”, recordó.

”, recordó. “ Cuando la subcomisión está activa y es diligente, se crea una presión para los altos funcionarios ”, agregó Pérez.

”, agregó Pérez. El informe final de la SAC precisa que existen 98 denuncias pendientes por calificar y 11 denuncias con informe final aprobado en la Comisión Permanente.

Entre otros casos emblemáticos vistos en la subcomisión, figura el del expresidente Ollanta Humala, denunciado por Rosa Bartra por el presunto delito de colusión agravada.