En dos días, el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, acudirá, con su gabinete, ante el Congreso de la República para solicitar el voto de confianza que podría definir las vías de gobernabilidad en el corto y mediano plazo. Al interior del Parlamento, incluso las bancadas de oposición, coinciden en que esperarán a escuchar las propuestas planteadas por el premier antes de tomar una decisión.

Esta apertura a escuchar primero el plan de trabajo se dio luego de las reuniones con distintas bancadas impulsadas por Bellido, pero también luego de la salida del cuestionado excanciller Héctor Béjar, pese a que dentro del equipo ministerial aún permanecen cuestionados funcionarios, incluido el propio presidente del Consejo de Ministros. Ello ha motivo que algunos grupos, como Fuerza Popular y Renovación Popular, insistan en que se recomponga el gabinete (ver recuadro).

LA OPOSICIÓN ESCUCHA

Para obtener la confianza, Bellido necesita tener a su favor a la mitad más uno del número legal de congresistas (130), es decir, 66 votos. Con 37 curules de Perú Libre, cinco de Somos Perú-Partido Morado (los tres legisladores morados aún no definen postura), cinco tanto de Juntos por el Perú como de Podemos Perú, tendrían asegurados 52 votos, por lo que el bloque de oposición será clave.

Durante la reunión del Acuerdo Nacional y luego de una conversación coloquial con el premier Bellido que se sentó a mi lado, él me entregó este compromiso manuscrito como respuesta a una sugerencia de mi parte. Fue un compromiso y no un acuerdo. Ya informé en reunión de voceros. pic.twitter.com/Y6z1DOTHtk — Maricarmen Alva (@MaricarmenAlvaP) August 23, 2021

Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso) no quiso adelantar opinión, y dijo que su bancada está dispuesta a escuchar el mensaje del titular de la PCM. “Vamos a escuchar sus planteamientos y compromisos. Queremos ver si están dispuestos a colaborar; sobre la base de eso definiremos nuestro voto”, indicó a Perú21.

Edwin Martínez (Acción Popular) adelantó que darían la confianza a Bellido si su gabinete se compromete a trabajar. “El 26 de agosto vamos a dar el voto de confianza, pero con advertencia de que, si los ministros no cumplen con el trabajo que se encomienda con eficiencia y lealtad, definitivamente vamos a pedir la interpelación”, aseveró.

En conversación con este medio, José Williams (Avanza País) dijo que aún están evaluando el tema. “De todos modos esperamos escuchar al premier”, manifestó.

PIDEN DEJAR TRABAJAR

En tanto, desde el oficialismo, Alex Paredes (PL) pidió al resto de bancadas que le den tiempo al nuevo gabinete para gobernar. “Esperamos que se actúe de manera sensata y responsable. Desbaratar a un gabinete que tiene poco tiempo de cumplimiento de funciones no me parece algo cuerdo”, dijo a este diario.

Su par, Jaime Quito, opinó que “se debe dar la confianza para garantizar las políticas que se necesitan para enfrentar el COVID-19 en su tercera ola y la reactivación económica de sectores populares”.

Piden nuevos ministros

FP y RP escucharán propuestas pero insisten en cambios en gabinete

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, rompió su silencio y, la mañana de ayer, señaló que la bancada naranja tomará una decisión sobre el voto de confianza tras la presentación del gabinete e hizo un llamado al presidente Pedro Castillo para que “evalúe” cambios entre sus ministros antes del jueves.

“La bancada de FP ha decidido escuchar al premier (...). Me parece difícil otorgar el voto de confianza (sin los cambios), pero el presidente tiene la posibilidad de hacer los ajustes antes”, declaró a RPP.

Quienes tampoco darían su brazo a torcer sin las modificaciones señaladas son los legisladores de Renovación Popular. Jorge Montoya refirió a Perú21 que “las condiciones que hemos puesto son claras y pasan por el cambio de cinco ministros y sacar de agenda a la Asamblea Constituyente”.

El vocero alterno de su partido, Alejandro Muñante, precisó que se trata de las carteras de Defensa, Trabajo, Mujer, Interior e incluso del premierato. “Nosotros vamos a escuchar; no podemos decir a rajatabla que no habrá confianza, pero, de no darse esas renuncias, va a estar bien difícil”, expresó.

TENGA EN CUENTA

El congresista José Cueto solicitó a la Comisión de Defensa y Orden Interno del Congreso que cite al premier Guido Bellido para que brinde explicaciones sobre sus declaraciones de desmilitarizar y levantar el estado de emergencia en el Vraem.

La Comisión de Cultura aprobó, por mayoría, citar al ministro de Cultura, Ciro Gálvez, para que responda por las 19 denuncias que tendría y las cuestionadas designaciones en su cartera.

