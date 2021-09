Las bancadas del Congreso buscarán censurar al titular de Trabajo y Promoción de Empleo, Iber Maraví, luego de que este afirmara que no renunciará al cargo, pese a que el premier Guido Bellido le recomendó su salida por sus innegables vínculos con la organización terrorista Sendero Luminoso, mencionados en atestados policiales que datan de la década de 1980 en Ayacucho.

“Si digo que voy a ir a la interpelación, es obvio que no voy a renunciar. Que el ministro (Guido Bellido) me haya pedido la renuncia es que él como premier me ha hecho saber su posición que yo respeto por supuesto. Debo aclarar que el hecho de que el premier me pida renunciar y que no lo haga no provoca ninguna confrontación porque son puntos de vista respetuosos que se siguen dentro del marco de la legalidad”, expresó ayer.

Tras conocer que la bancada de Renovación Popular del Congreso está promoviendo una interpelación en su contra, Maraví desafió a los parlamentarios: “Estoy dispuesto a ir al Congreso, voy a asistir a la interpelación y voy a demostrar ahí que no tengo ningún caso penal abierto y no tengo tampoco ninguna condena firme consentida”, dijo.

Respecto a su participación en atentados terroristas ocurridos en los años 80, Maraví negó las vinculaciones. Sin embargo, en ediciones anteriores, Perú21 reveló cómo integrantes del aparato terrorista en Huamanga identificaron plenamente al titular de Trabajo como antiguo integrante de la organización subversiva.

“Qué raro que ahora lo que dicen esos atestados o lo que dice fulano, mengano que me han señalado, resulta que ahora se han convertido en ángeles de la verdad”, manifestó el allegado a Pedro Castillo.

INTERPELACIÓN Y CENSURA

En conversación con este diario, el legislador José Cueto (RP) recordó que su bancada ya presentó la moción de interpelación y que están a la espera de que la Mesa Directiva programe su debate. “Ese ministro no responde a nadie, ni siquiera al premier, no le interesa nada y no puede seguir”, aseveró.

El vocero alterno de Acción Popular, José Arriola, aseguró que su bancada apoyará la interpelación. “La bancada apoyará la interpelación, por el ambiente que hay; se podría dar por hecho que procederá la censura. Con lo último que ha sacado la PNP, si bien no tiene una sentencia, políticamente no es viable que continúe en el cargo”, refirió a Perú21.

Juan Burgos, de Avanza País, dijo que tratarán de lograr la censura. “Por el bien del Perú y por la defensa de los intereses del país, tenemos que llegar a la censura de Maraví”, indicó. En tanto, Carlos Anderson de Podemos Perú precisó que su bancada aún no define su postura, pero él apoyará la interpelación y posterior censura.

TENGA EN CUENTA

Pese a sus afirmaciones, Maraví dijo que no se aferra al cargo de ministro. “ Aferrarme al cargo, de ninguna manera, no me aferro al cargo ”, aseguró.

”, aseguró. Fuentes de Fuerza Popular señalaron que apoyarán la interpelación de Maraví. Susel Paredes, de la bancada SP-PM, dijo a este medio que aún no se reúnen para tomar una decisión.

“Su propio jefe le ha pedido su renuncia, ¿por qué se aferra al cargo? Debe dar un paso al costado”, dijo el congresista José Arriola (Acción Popular).

