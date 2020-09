En medio del debate respecto a la moción de censura contra la ministra de Economía, Maria Antonieta Alva, el congresista Daniel Urresti, señaló que votará a favor de la censura y también, pidió disculpas al presidente Martin Vizcarra por las frases desatinadas sobre la vida privada del mandatario.

Durante su intervención en el debate, el congresista de Podemos Perú admitió que se excedió y se disculpó tras la polémica levantada con sus expresiones al aludir la “tendencia sexual” del Presidente de la República.

“Me dirigí en la mañana al señor presidente Vizcarra y quiero hacerlo nuevamente. Al referirme que lo tenían secuestrado, me excedí. Jamás discriminaría a alguien ni por religión ni sexo y la forma en que lo dije en la mañana la niego rotundamente”, explicó Urresti.

¿Qué dijo Urresti sobre el presidente?

“Ahora no sabemos cuál es su tendencia sexual. Ahora no sabemos qué cosas hace usted en Palacio. Ahora no sabemos qué secretos oscuros guarda este siniestro personaje, Richard Cisneros, que lo tiene secuestrado a usted. O sea que tiene que obedecerlo a usted. Y a nosotros no nos importa que si dentro de su cuarto usted se para de cabeza o camina de manos, el problema acá es que usted ha mentido descaradamente para encubrir a un sujeto que no vale un centavo”, sostuvo hace unas horas el legislador de Podemos Perú.

El hecho no pasó desapercibido en redes sociales. En Twitter, rapidamente el apellido del congresista se convirtió en tendencia.

Las frases usadas por Daniel Urresti generaron la indignación y repudio, tal como se puede observar en la mayor cantidad de comentarios.

“A ver si entendemos por una buena vez que la orientación sexual del Presidente o de cualquier autoridad NO ES RELEVANTE para el debate público. La insinuación del señor Urresti no es otra cosa que una muestra de homofobia”, comentó la exlegisladora Marisa Glave.

