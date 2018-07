Fue una mañana gris para la congresista de Fuerza Popular (FP) Yesenia Ponce , pero clara para la verdad. Los testigos que acudieron a la sesión extraordinaria de la Comisión de Ética , que preside la legisladora Janet Sánchez (PpK), dejaron sin piso sus argumentos, confirmando, de esta manera, que nunca concluyó sus estudios escolares.

Medalid García, directora de la UGEL 04 , fue clara al decir que los certificados de estudios presentados por la fujimorista no corresponden a su jurisdicción. “La ilegalidad tendrían que verificarla ustedes, pero esto no es de acuerdo al formato que nosotros presentamos, ni la firma” , añadió.

Similar fue el argumento de Isaura Cochachín, trabajadora de dicha unidad, quien enfatizó que los sellos de los papeles con los que Ponce intentó acreditar que estudió secundaria en el colegio Mariscal Toribio de Luzuriaga no corresponden a los expedidos por su institución. “ Yo podría decir, viendo este documento, que no es nuestro y no salió de nuestra oficina” , precisó.

Pero eso no fue lo único. Faltaba la declaración de Manuel Ojeda, el profesor fantasma que la legisladora de Áncash dijo que le había enseñado. Ojeda aseguró que ni siquiera se dedica a la docencia, sino a la venta de productos para mascotas. “ Es más, el nombre del director que sale en este texto tampoco lo conozco ”, subrayó.

“PRACTICABA SUS LLANTOS”

​

Y faltaba todavía más. La sesión extraordinaria, que duró cerca de cuatro horas, también contó con la presencia de Aldo Gilberto Rodríguez, padre de un ex colaborador de Ponce . Este indicó que su hijo Aldo Norberto Rodríguez le entregó S/10,000 para depositarlos en una cuenta del Banco de la Nación. Todo ello, precisó, como un favor para Yesenia Ponce .

“Yo no sabía para quién era, yo estoy acostumbrado a cargar fuertes sumas de dinero. Es mi hijo, así que hice el deposito y ese mismo día le entregué el voucher”, refirió.

Cuando fue el turno de su hijo, este explicó que fue un pedido expreso de la fujimorista y que en ese momento desconocía para qué o a quién iba el dinero (al final se supo que era para sobornar al director del colegio Mariscal Toribio de Luzuriaga). “ Es una mentirosa. Yo la he visto en su despacho cómo practicaba sus llantos ”, dijo Norberto Rodríguez.

Y como en todo cuento tiene que haber una escena de llanto, esta la volvió a protagonizar la fujimorista. Descubierta en sus mentiras y entre lágrimas, contó otra historia. Acusó a su ex colaborador de hostigarla desde hace meses.

¿SABÍA QUÉ?



La Comisión de Ética tendrá en 20 días su informe sobre la congresista Yesenia Ponce (Fuerza Popular).

A la fujimorista se le acusa de haber depositado la suma de S/10,000 a Daniel Soto, ex director del colegio Mariscal Toribio de Luzuriaga, para favorecerla en su proceso de investigación.