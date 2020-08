Un gesto de unión, que no suele darse en nuestra política, mostraron once congresistas de todas las bancadas, quienes remitieron un oficio al premier Walter Martos. En este documento multipartidario solicitan la conformación de una mesa técnica de trabajo, que incluirá a la sociedad civil y empresas, para reforzar la estrategia de información sobre el COVID-19 que realiza el Ejecutivo a nivel nacional. Con ella se podría corregir las falencias que Perú21 ha advertido y denunciado en informes.

“La comunicación del Gobierno sobre las medidas de protección que debe tomar cada ciudadano no se están haciendo de manera articulada. Cada ministerio trabaja los mensajes de manera independiente, los mensajes no son diferenciados para todos los públicos y los medios elegidos hacen que no todos los peruanos puedan acceder a ellos”, indica el documento.

“Temas como el uso correcto de mascarillas, las prohibiciones de reuniones sociales y las consecuencias negativas de incumplir esa precaución para conducirse como si todos fuéramos portadores del virus para protegernos y todas las medidas que toma el gobierno para la gestión, deben formar parte de una estrategia comunicacional única y uniforme”, indica el oficio.

Ante ello, los congresistas proponen emprender “una campaña creativa, eficiente y agresiva” contra el COVID-19 y que convoque a “líderes indiscutibles del país para que nos ayuden a llegar a la conciencia de todos con mensajes legibles y contundentes”. Para ello, indican que podrían utilizarse plataformas como “WhatsApp y otras de uso masivo de los peruanos”.

UNIDOS CONTRA EL COVID

Esta propuesta multipartidaria fue ideada por los congresistas Daniel Olivares (Partido Morado) y Mónica Saavedra (Acción Popular), quienes precisamente –en sus intervenciones durante el voto de investidura– plantearon al premier la mejora de comunicación del Gobierno.

“Se trata de una mesa donde nos sentemos con el Ejecutivo y nos explique su estrategia de comunicación para así conocer sus limitaciones. Luego, podremos aportar nuestros conocimientos. En el fondo es una forma de presión para que los mensajes salgan más rápidos y articulados”, explicó Olivares.

Agregó que además se contaría con la participación de la sociedad civil y empresas para que puedan aportar con propuestas de comunicación eficientes “en una campaña muy fuerte para educar a las personas y empoderarlas para protegerse contra el COVID-19”.

“Desde el Congreso podemos aportar con la experiencia de muchos congresistas y asesores que han participado en gestión pública y campañas parecidas. También facilitando alguna norma que sea necesaria y ayudando con el control político para no politizar esta campaña y que no la tenga marca del Ejecutivo, sino la Marca Perú”, precisó Saavedra.

Carmen Omonte (APP) dijo que esta propuesta es una de los tantos mecanismos que se puede implementar en unidad como pretende el Ejecutivo con el Pacto Perú. Agregó que la iniciativa permitiría ayudar a los gobiernos subnacionales para que puedan informar debidamente sobre la pandemia.

Saavedra acotó que no se debería continuar con la actual comunicación que maneja el Ejecutivo de “política punitiva que no soluciona el problema de fondo. Lo que necesitamos es que la ciudadanía tome conciencia del peligro que provoca el coronavirus para salud y la vida de todos”.

En ello coincide Olivares, quien critica que para el restablecimiento de los toques de queda de los domingos, el presidente Martín Vizcarra diera una serie de indicaciones pero ninguna campaña sobre las salidas de niños ni sobre las reuniones familiares. La mano fue extendida por el Congreso, le toca al Ejecutivo reaccionar.

Los contagios aumentarán si no mejora la comunicación (Fernando Sangama/GEC).

DATOS:

- El oficio fue también firmado por María Teresa Cabrera (Podemos), Guillermo Aliaga (Somos Perú), Diethell Columbus (Fuerza Popular), Gino Costa(Partido Morado) Jim Mamani (UPP), Rocío Silva Santisteban (Frente Amplio) María Cristina Retamozo (Frepap) y Arlette Contreras.

- Olivares indicó que el equipo del premier Walter Martos “recibió bien la propuesta” y ahora están a la espera de una respuesta para sostener una primera reunión.

- Asimismo, resaltó que esta propuesta una a congresistas de todas las bancadas. “Se puede mostrar que podemos hacer cosas útiles, rápidas y bien hechas si trabajamos en equipo”, aseveró.

