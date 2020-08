A un día de que los ministros de Educación, Martín Benavides, y de Economía, María Antonieta Alva, participen en un sesión virtual de la Comisión de Fiscalización, un miembro del personal técnico adscrito al despacho del presidente de este grupo de trabajo, Edgar Alarcón (UPP), dio positivo a COVID-19.

El sábado pasado, el funcionario Dante Seminario Vera publicó en Facebook, para ser visto en público, que contrajo la enfermedad. “Amigos, me acaban de detectar el COVID-19, no tengo miedo a la muerte, gracias por seguirme si de esta no paso y no puedo despedirme”, escribió.

Perú21 consultó con el congresista Alarcón, quien confirmó que Seminario trabaja en Fiscalización y que efectivamente contrajo el COVID-19. Asimismo indicó que el funcionario realiza labores presenciales en el Congreso y virtuales dos veces por semana.

“Nos hemos enterado este fin de semana por el medio virtual (...). He hablado con él, está bien. Incluso trabaja de manera virtual porque mañana (martes) habrá presencia de los ministros de Economía y Educación”, acotó.

Además indicó que tras conocer de su enfermedad, el legislador se comunicó con el área de bienestar del Congreso y se han activado “todos los protocolos y hemos hecho el examen de COVID-19 al personal de despacho. Hasta el momento no hay otro infectado”, precisó.

En el caso de la participación de mañana de los ministros de Educación y Economía, Alarcón descartó algún tipo de peligro e indicó que ellos integrarán la sesión de forma virtual.

Sobre un posible riesgo de su personal, otros legisladores y él mismo, Alarcón subrayó que “no hay peligro. Hay todo un protocolo en el Congreso para que le den seguimiemto a Seminario y para los que acuden al Congreso de forma presencial”.

VIDEO RECOMENDADO:

Lucho Paz cuenta cómo se recupera del coronavirus