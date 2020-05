El legislador Otto Guibovich critica al Gobierno por los problemas para afrontar la pandemia, pues considera que no se han aplicado las suficientes pruebas de descarte moleculares y que los centros de salud están desbordados. Además, habla sobre lo que ocurre al interior de su bancada con la polémica iniciativa de su colega Orlando Arapa, quien ha tenido la intención de cambiar la Constitución y de expulsar a los ciudadanos venezolanos del Perú. Por otro lado, Guibovich plantea su posición política acerca de las propuestas que actualmente debate el Parlamento.

Estamos en el día 76 (ayer) del estado de emergencia, ¿cómo evalúa la situación?

En Perú hemos tenido muchas estrategias. Cada gobernador regional ha hecho lo que ha podido sin equipamiento, sin infraestructura, sin profesionales de la salud, sin equipos de protección adecuados para la primera línea y algo muy delicado, que creo que es la causa por la que estamos en estos momentos así: la falta de masificación de pruebas moleculares. En estas circunstancias, ¿quién tiene el mejor despliegue territorial? Las Fuerzas Armadas y la Policía. No es que queramos militarizar un tema, lo que queremos decir es que hay que emplear mejor los recursos del Estado.

¿Cómo?

Debimos organizarnos por zonas de seguridad y para eso tenemos el componente humano en cada región. Eso habría permitido, por ejemplo, evitar que se entreguen las canastas familiares con dinero en efectivo a los alcaldes. En mi región (Ancash), trabajando con la Contraloría se han examinado procesos en más de 13 provincias y ya hay denuncias. Hay una cadena de cosas que creo que pudo haberse hecho mejor.

¿Qué aspectos positivos y negativos puede destacar de la sesión del Congreso de esta semana?

Ya el premier y el ministro de Justicia habían asistido días antes a pedir facultades delegadas para ver el tema de los penales. Los ministros fueron con otra actitud: querer trabajar en equipo por el Perú. Ya no la actitud confrontacional que con frecuencia el mismo presidente o a veces el premier tienen. Puede haber asesores de marketing político que les aconsejen hacerlo, pero no estamos para eso. Estamos para ayudar a la población. Esa confrontación histórica, crónica y despreciable no nos permite desarrollarnos. Algunos congresistas creen que atacar es la forma en que debe actuar el Parlamento y yo no lo creo...

O gritar...

Debemos ser firmes, decir las cosas que están mal, pero también hay que ser propositivos, ayudar a encontrar caminos porque se nos viene una gran recesión y creo que debemos ser responsables. Al premier Zeballos se le ha dicho todas las cosas que están mal. Ojalá que hayan tomado nota de ello y puedan enmendar y corregir.

¿Qué se debe corregir?

En este momento tenemos hospitales que no tienen espacio. Dicen: “tenemos cantidad de camas”. Sin embargo, vas a un hospital y está la gente afuera en su silla de ruedas, con su balón de oxígeno. El virus se propaga velozmente y la reacción del Perú ha sido lenta. Las pruebas masivas se han administrado a cuentagotas. ¿Cómo vas a hacer una evaluación seria a tanta población con tan pocas pruebas? Eso no encaja, así no se puede trabajar.

Usted dijo que negarle la confianza al gabinete en medio de esta pandemia no era adecuado, sin embargo, el vocero alterno de AP dijo que tiene que ser iniciativa del Ejecutivo su propia recomposición.

Es absolutamente coherente. No era conveniente cambiar al equipo por más que tenga deficiencias. Es como querer cambiar de jinete en plena carrera. Eso no significa que no podamos fiscalizar, interpelar y censurar ministros. No significa ningún cheque en blanco. Que sigan trabajando y las cosas que les hemos dicho, por favor, corríjanlas y rápido porque si no, tendríamos que tomar medidas, no para tumbarnos todo el equipo, sí puntualmente aquellos ministerios que no están dando la talla.

El vocero de Acción Popular, Otto Guibovich, fue de los únicos que cumplió con el uso de mascarilla en el Congreso. (Captura Congreso TV)

¿Qué ministerios son esos?

Creo que Cultura se cayó por su propio peso, lo que hemos visto es inconcebible. Darles el voto de confianza no significa que hayamos claudicado de nuestra responsabilidad de control, pondremos el ojo donde sea necesario porque hay cosas que no están bien. Tú no puedes ir a una guerra con 25 comandantes. La estrategia tiene que ser única y todo el mundo tiene que alinearse.

¿Qué otros ministerios no están dando la talla?

A mí me parece que Justicia en un momento tuvo problemas serios en el manejo de los penales. Ahora pareciera que el tema está controlado. El ministro tiene facultades delegadas, veamos cómo reacciona. Si el tema persiste, yo creo que ya no habría mucho qué hacer (con el ministro). Yo no quisiera seguir, pero la observación está ahí.

Usted se refirió a una sanción de guerra para las autoridades. ¿Nos puede explicar ese concepto?

No podemos permitir que ninguna autoridad coja ni un sol del erario nacional. 200 años que nos han venido robando. El 26 de enero el pueblo nos dijo: aquí está una bancada que no estaba en el radar, UPP, porque ofrecieron pena de muerte a los corruptos. Si vamos a hacer una economía de guerra también sanción de guerra para aquellos que delinquen.

Pero la pena de muerte no se puede imponer.

Una bancada que ofreció pena de muerte consiguió más de 10 congresistas en el actual Parlamento, entonces, la pena inmediatamente inferior a la pena de muerte es la prisión perpetua y la muerte civil que la he propuesto en un proyecto de ley.

La bancada del Partido Morado ha planteado que la Comisión de Ética esté compuesta por personas externas al Congreso. ¿Cuál es su posición al respecto?

Yo creo que debemos creer en nuestras capacidades. Venimos con una intención diferente, de cambiar la imagen del Congreso. El Parlamento hace décadas no ha tenido la aceptación que ha alcanzado en este momento. A pesar de las divergencias, el Congreso ha ido poco a poco rescatando su imagen. La mayoría somos nuevos y no estamos de acuerdo en la forma cómo se maneja la inmunidad parlamentaria. Buscar terceros sería claudicar en nuestras posibilidades y ni siquiera las hemos probado este año. Somos un Congreso diferente que tenemos que darnos la oportunidad de corregir aquello que está mal.

La presidenta del TC ha dicho que ve con buenos ojos que la elección de los magistrados de esta institución sea por concurso público y no por invitación. ¿Cuál es la posición de Acción Popular al respecto?

Absolutamente concordante, uno de los proyectos que ha presentado Acción Popular va en ese sentido. Desde siempre AP ha propuesto que estos puestos sean por concurso y que tengamos los mejores jueces. Yo le agregaría que evitemos que el TC se divida ideológicamente en dos bandos. Eso lo hemos visto hace mucho tiempo y no puede ser. Creo que desde la época de Ollanta Humala se ha acentuado esa posición ideológica que divide a la institución, entonces, busquemos jueces que no estén metidos en la política y que, además, vía concurso, puedan representarnos como corresponde.

¿El gobierno nos ha dado todas las respuestas que necesitábamos en el caso Richard Swing?

Esta semana hemos estado abocados en lo del gabinete, no hemos estado centrados puntualmente en eso. Ya tendremos reunión de bancada y lo trataremos. Es un tema del que evidentemente no conocemos todos los ingredientes, creo que hay muchas cosas por investigarse, para eso hay comisiones que pueden hacerlo. Está Fiscalización que imagino ya habrá tomado nota del tema. Es necesario conocer a profundidad qué ha venido pasando. Parece que no hay transparencia y los recursos del Estado no están siendo bien empleados.

Otto Guibocich es vocero de la bancada AP y autor de la propuesta legal

¿Cómo evalúa la gestión del ministro de Defensa, Walter Martos?

Lo conozco, fue miembro de un equipo en mi época de trabajo militar, con él diseñamos la reforma educativa en el Ejército que hasta hoy se sostiene. Le tengo aprecio, es una persona con una muy buena formación académica y creo que su gestión va bien. Defensa hace lo que el jefe supremo de las Fuerzas Armadas diseña. Me habría gustado que sean más proactivos y empleen todos los recursos que tenemos a nivel nacional, no solamente cuidando las calles, creo que el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional puede haber sido una herramienta de más utilidad en estos casos. Pudo ser mejor, pero creo que el Ministerio de Defensa está en buenas manos.

¿Ahora quién es el líder de Acción Popular?

No tenemos en estos momentos autoridades partidarias elegidas, aunque ya deberíamos tenerlas.

Van dos años sin poder elegir al Comité Ejecutivo Nacional.

No tenemos secretario nacional, no tenemos comité ejecutivo, el señor Mesías Guevara es presidente encargado, pero terminó en noviembre sus funciones. Entre marzo y abril estaba la convocatoria a las elecciones, pero vino la pandemia y eso ha demorado el proceso. Tenemos que ir a buscar elecciones internas, un militante un voto, como es tradición en Acción Popular y así tener autoridades partidarias que nos den un soporte, una estructura a toda la bancada y a los correligionarios. Cuando yo decidí hacer política no encontré muchas organizaciones y confieso que AP es el mejor vehículo por su lucha contra la corrupción, el apoyo a la vivienda, educación. Tienen incorporado el ama sua, ama quella, ama llulla que también es parte de los valores del Ejército.

“AP está contra los extremismos”

El vocero de AP, Otto Guibovich, se pronunció sobre el cuestionado proyecto de ley presentado por su colega de bancada Orlando Arapa que plantea un posible cambio de Constitución.

“No comparto su idea, aún así respeto su derecho a presentar el proyecto que él estime, nadie le puede decir que no lo presente”, dijo.

Guibovich remarcó que dicha iniciativa “no está en la línea de Acción Popular” y que su partido “está en contra de los extremismos”.

“A mí no me gusta la propuesta porque el Perú ha tenido 12 constituciones y cada vez hemos querido reinventar al país Perú sin resultados. No se trata de cambiar la Constitución para cambiar el Perú. Si no estamos de acuerdo con algo de la Constitución, hagamos el planteamiento y cambiemos dentro del sistema, no intentemos cambiar el sistema. Peor ahora en medio de la pandemia”, consideró.

El legislador Arapa en otro momento presentó un proyecto para expulsar a los venezolanos del Perú. En declaraciones a Perú21, justificó su intención diciendo que los extranjeros “han venido a violar y a matar”, generalizando la situación de un pueblo que en estos momentos necesita ayuda debido a que la dictadura de Nicolás Maduro ha destrozado su país.

“Hay que tener cuidado porque ese país abrió sus prisiones debido a que no pueden sostener su población carcelaria y, desafortunadamente, por la propia naturaleza de ese régimen, nunca se pudo hacer un intercambio de información sobre la gente que estaba con requisitorias. Así como han entrado miles de personas respetables, honorables y que están ayudando mucho al Perú, también han entrado delincuentes.”, refirió el general en retiro.

Sobre las críticas a su bancada debido a las diferencias entre sus miembros, Guibovich recordó que en el caso del anterior grupo parlamentario de Fuerza Popular todos votaban en bloque y se observaba la falta de libertad individual. En cambio, asegura que en AP respetan las ideas y propuestas de sus integrantes.

