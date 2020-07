Todo parece ser orquestado. La Mesa Directiva del Congreso aún no incluye en la agenda del Pleno el dictamen para impedir la postulación de condenados por delitos dolosos graves y tampoco lo hizo la Junta de Portavoces, que se reunió dos veces (8 a.m. y 2 p.m.) para decidir su programación. A esta hora, ya cerca a la medianoche, no se alcanzan las 78 firmas para poner el proyecto a debate.

Solo faltan diez firmas. Alianza para el Progreso (APP), Podemos, Fuerza Popular y Unión por el Perú (UPP) no han expresado su apoyo.

Congresistas del Partido Morado (PM), el Frente Amplio y Somos Perú usaron las redes sociales para advertir de que no tenían su respaldo. Acción Popular y Frepap completaban la lista.

Alrededor de las 8:20 p.m., mientras se debatía la eliminación de la inmunidad parlamentaria, solo se contaba con 68 rúbricas.

“APP, UPP y Podemos deberían ser coherentes con lo que votaron en la Comisión de Constitución”, aseveró Gino Costa (PM) a este diario.

De igual manera el congresista del PM, Daniel Olivares, indicó que “seguimos luchando” para reunir las rúbricas necesarias.

Por tratarse de una reforma constitucional, este dictamen debía ser debatido y votado en el Pleno de ayer. Para ser aplicado en las elecciones de 2021, debía ser aprobado en dos legislaturas consecutivas. La primera legislatura vence mañana y la nueva empieza el lunes.

De continuar este escenario, corruptos y violadores podrián postular en los comicios del próximo año por complicidad de este Parlamento.

INMUNIDAD PENDIENTE

El otro tema constitucional era la eliminación de la inmunidad parlamentaria, que fue incluido en la agenda del Pleno durante la Junta de Portavoces de hoy.

Al iniciar el debate, el congresista Jim Mamani (UPP) presentó un dictamen en minoría con un proyecto propio sobre la eliminación de la inmunidad. Rosario Paredes (AP) hizo lo mismo pero para mantener la protección legal.

Desde la bancada del Frepap, UPP, APP y el PM se expresaron a favor de su eliminación.

Pasadas las 9:00 p.m., el legislador Omar Chehade (APP) pidió un cuarto intermedio y el Pleno pasó a debatir otro tema. Según el legislador, no se alcanzaban los votos suficientes para aprobar el proyecto de reforma constitucional.

El contenido del texto sustitutorio aún no ha sido revelado.

Mientras tanto, se realiza el debate en el Pleno sobre si se otorga o no facultades de comisión investigadora a la SUNEDU por el otorgamiento de licencia a la UTP y la Universidad Privada Peruano Alemana.

“Esto no es nuevo, esta historia no es nueva. El congreso anterior ganó de manera justa su desprestigio por sus ataques contra la reforma universitaria”, expresó el congresista Alberto de Belaunde (Partido Morado).