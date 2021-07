Las alianzas y facciones en las bancadas de los 130 parlamentarios electos se van armando en el Congreso. Esta semana ya se han escuchado voces desde distintas tiendas políticas que anticipan el nombre de las comisiones que quieren controlar. Todo esto a escasos 18 días del inicio de las actividades de los legisladores para el periodo de 2021-2026.

En un inicio, el panorama indicaba que cuatro de diez partidos que se encuentran dentro del Congreso mostrarían divisiones, entre ellos Perú Libre, Acción Popular, Somos Perú y Juntos por el Perú.

Los otros, Fuerza Popular, Renovación Popular, Podemos Perú, Alianza Para el Progreso y Avanza País se mantendrían juntos. Sin embargo, esta semana el partido de Rafael López Aliaga separó a uno de los electos y su bancada ahora tendrá 12 integrantes.

Un caso especial dentro de estos 10 partidos es el del Partido Morado, que solo logró la elección de tres congresistas. La ley no les permite formar una bancada y por obligación tienen que buscar refugio en otro bloque político.

JUNTOS, PERO NO REVUELTOS

El vocero de Acción Popular, Carlos Zeballos, dijo que su partido por el momento está totalmente unido; por lo tanto, no se podría hablar de facciones dentro de los 16 congresistas electos de la bancada. “La diferencia con las anteriores bancadas es la unión y creo que hemos demostrado la unión de nuestro partido con respecto a los otros; nosotros no estamos fraccionados”, señaló.

También comentó que no han formado alianzas con otros partidos. “Se van a dar algunas conversaciones con otras fuerzas políticas para tejer puentes con miras a la Mesa Directiva. Todavía no formamos alianzas, mucho menos con el Morado; por ahí hay acercamiento con algunos amigos, pero que no hablan a título de su bancada sino a nivel personal”, acotó el congresista electo de la lampa. La división que la bancada supuestamente tuvo en su momento la habría partido hasta en tres.

La primera en cuatro allegados al excandidato presidencial Yonhy Lescano, tres a Alfredo Barnechea y los nueve restantes responderían a Edmundo del Águila Morote.

Se dijo también que el Partido Morado, Somos Perú y Juntos por el Perú tendrían dos tendencias; sin embargo, José Jeri de Somos Perú aseguró que no hay tal división dentro de la bancada, e incluso adelantó que “tienen muchas coincidencias” con el Partido Morado, además de tener conversaciones también con integrantes de Avanza País y Perú Libre.

Juntos por el Perú indicó que “en políticas de diálogos con varias bancadas, estamos trabajando en acuerdos y alianzas parlamentarias”, pero sin dar más detalles. Los morados por el momento no ha brindado declaraciones respecto al tema.

Un informe de Perú21 permitió conocer que Perú Libre estaría dividido en dos: castillistas y cerronistas. Esta semana, el congresista electo Edgar Tello dijo en Canal N que un grupo de profesores se unieron al partido de Cerrón en apoyo al candidato presidencial. Claramente esta facción es la que reivindica al Conare - Movadef.

Alianza para el Progreso, Fuerza Popular y Podemos Perú no se han pronunciado sobre la situación, pero –la experiencia indica– se mantendrían fi eles las indicaciones de sus líderes partidarios.

Renovación Popular recientemente retiró de su bancada a Héctor Valer por afirmar que se deberían aceptar los resultados del JNE; pese a esto, en un inicio Valer aseguró que seguiría trabajando como congresista independiente; sin embargo, hace unos días se reunió con Pedro Castillo, quien espera que se una a Perú Libre.

Avanza País decidió que el general EP (r) Jose Williams sea el puente entre la bancada y Hernando de Soto. Los tres congresistas del Partido Morado han considerado refugiarse en Juntos por el Perú, que votaría –la mayoría de veces– por iniciativas conjuntas con Perú Libre. Renovación Popular no declaró para este informe.

COMISIONES

Por otro lado, las comisiones a presidir dentro del Congreso ya han sido solicitadas, aunque aún no de manera oficial. Según los miembros actuales de las nueve bancadas, a Perú Libre le correspondía presidir siete comisiones, a Fuerza Popular cinco, a Acción Popular y Alianza para el Progreso tres por bancada y a Renovación Popular solo dos.

Los cuatro restantes presidirán una comisión por bancada y estos serían: Avanza País, Podemos Perú, Somos Perú y Juntos por el Perú.

Hasta el momento se sabe, por fuentes de Perú21, que Somos Perú desea las comisiones de Descentralización y Educación, ya que según indicó su vocero, José Jerí, son los temas en los que tienen mejor experiencia. Acción Popular estaría interesado en presidir nuevamente Economía y Salud.

Perú Libre y Juntos por el Perú son partidos a los que apuntan a varias comisiones. El primero desea Educación, Salud, Trabajo y Agricultura; por su parte, Juntos por el Perú apuntaría a Presupuesto, Salud, Educación y Relaciones Exteriores.

Alianza para el Progreso quiere mantener Constitución.

Además de las comisiones ordinarias, también se plantearía la creación de comisiones investigadoras, que también serán motivo de disputa para controlarlas.

Los portavoces de las futuras bancadas

TENGA EN CUENTA:

-El vocero de Acción Popular señaló que en un futuro podrían tener conversaciones con otros partidos; sin embargo, aseguraron que no habían pensado en unirse con el Partido Morado.

-Juntos por el Perú afirmó que el partido tiene como prioridad la vacunación universal, reactivación económica, shock de inversiones en materia de infraestructura de servicios básicos y lucha frontal contra la corrupción.

-Una nueva Constitución. Hasta el momento solo las bancadas de Perú Libre y Juntos por el Perú se encuentran de acuerdo con un cambio total de la Carta Magna.

-Alianza para el Progreso, Renovación Popular y Somos Perú coincidieron en plantear algunos cambios en la Constitución por “las vías legales”.

-Fuerza Popular aseguró que durante el periodo 2021-2026 no desean la presidencia del Congreso.