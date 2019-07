Comisión Permanente del Congreso no sesionó hoy por falta de quórum

La Comisión Permanente del Congreso no pudo sesionar esta mañana ya que no se logró el quórum suficiente para que se dé inicio a la sesión.

El presidente del Parlamento, Daniel Salaverry, esperó desde las 8 a.m. por más de 50 minutos que lleguen al menos 16 integrantes de la Comisión Permanente, el número mínimo para dar inicio formalmente a la sesión.

Sin embargo, pasadas las 8:50 a.m., solo había 14 congresistas presentes, por lo que Daniel Salaverry anunció que se suspendía la comisión.

"Simplemente no hubo quórum. Me apena y preocupa porque había temas de seguridad ciudadana que son tan importantes y urgentes que no se han podido atender porque hay congresistas que simplemente han decidido no venir", reclamó el titular de la Mesa Directiva.

El congresista Jorge del Castillo, de la Célula Parlamentaria Aprista, también reclamó porque varios dictámenes de la Comisión de Defensa que preside iban a ser votados hoy en la Comisión Permanente.

"Era importante aprobar normas que necesitamos ahora mismo para los Juegos Panamericanos. Han venido algunos cuantos (miembros de Fuerza Popular) pero no todos", lamentó.

Después de la frustrada sesión de la Comisión Permanente, está programada una sesión del pleno para que se continúe el debate de los proyectos de reforma política planteados por el Ejecutivo.