Para el congresista de APP, Roberto Chiabra, el presidente Pedro Castillo debió de recibir a la Comisión de Fiscalización para responder por el caso Sarratea. Como no lo hizo, ha perdido credibilidad.

“El presidente Castillo no está evaluando bien el momento que estamos viviendo. Él es el primer gestor de esta inestabilidad política. Si el presidente dice, cada vez que va al interior del país, que no está envuelto en ningún acto de corrupción ni de sospecha, ¿qué le cuesta ir a la Comisión de Fiscalización? Lo citaron como testigo y luego le cambiaron la condición a investigado para que vaya. El mismo Castillo pospuso la fecha y dijo que hablaría el 27 de junio, y nada. Él está perdiendo credibilidad con estos actos. El presidente tiene serios problemas con la justicia, pero no se da cuenta”, indicó.





También habló sobre la posibilidad de que el Congreso realice una denuncia constitucional al presidente Castillo por negarse a responder.

“La Comisión de Fiscalización tiene la facultad de investigar al presidente. El artículo 97 de la Constitución lo señala así. Él debió dar el ejemplo y comparecer, porque tiene que cumplir la ley. Castillo está cometiendo una serie de errores, mal aconsejado por sus abogados. Si la Comisión de Fiscalización formula la acusación por infracción a la Carta Magna, se genera otro problema para él. Parece que quiere que lo renuncien porque hasta Perú libre le ha pedido que se vaya”, concluyó.

VIDEO RECOMENDADO:

Este jueves Congreso verá censura contra ministro del Interior trás escándalo de la fuga de Juan Silva. Además, PJ dispone citar a Alejandro Toledo como testigo en juicio por lavado de activos el 22 de agosto. También, los investigados atentan contra la libertad de expresión, pronunciamiento del Ipys. Y, ya hay tres casos de viruela de mono en nuestro país.