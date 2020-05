Mientras en el Congreso se siguen debatiendo proyectos, muchos de ellos con un tenor populista, aún no se pone en agenda un tema importante: la conformación de la Comisión de Ética.

El artículo 35 del Reglamento del Legislativo indica que este grupo es el encargado de prevenir “actos contrarios a la ética”, así como resolver en “primera instancia las denuncias que se formulen” de acuerdo con el código ético que tiene el Parlamento.

Pese a la importancia de la comisión, todavía no hay un acuerdo que determine qué bancada o legislador la presidirá, ni cuándo se instalará. Al respecto, el segundo vicepresidente del Congreso, Luis Valdez, afirmó que espera que esta semana ya se pueda definir el futuro de ese grupo.

No obstante, ya hay casos que serían los primeros en revisarse cuando empiece a funcionar.

LOS PRIMEROS

El vocero alterno del Partido Morado (PM), Gino Costa, quien consideró que es fundamental que también se instale la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y la Comisión de Levantamiento de Inmunidad, señaló que hay dos casos que Ética tiene que revisar: Edgar Alarcón (UPP) y José Luna (PP).

Sobre el excontralor y hoy presidente de la Comisión de Fiscalización, Costa recordó que tiene investigaciones sobre presuntos actos de corrupción.

“¿Es adecuado que una persona destituida como contralor por falta grave por el Congreso presida, menos de tres años después, la Comisión de Fiscalización del mismo Congreso, cuando el Ministerio Publico tiene abiertas seis investigaciones por esos hechos?”, se preguntó.

En cuanto a José Luna, la investigación sería porque presuntamente su empresa no depositó los aportes de AFP y ONP de sus trabajadores. El legislador de Podemos Perú ha señalado que fue “un error administrativo”.

VIAJES GRATIS

Otros tres congresistas que estarían en la lista de la comisión serían Matilde Fernández (SP), Juan de Dios Huamán (Frepap) y Rubén Pantoja (UPP).

Los parlamentarios se habrían ganado una indagación porque en marzo utilizaron los vuelos humanitarios del Estado para trasladarse a Cusco en medio de la emergencia.

Al respecto, la legisladora de Somos Perú aseguró a este diario que está dispuesta a someterse a los procesos que se le inicien en el Congreso.

“Fue un error involuntario que cometí porque no tenía dónde quedarme (...). Yo soy respetuosa de las normas y acudiré cuando se me cite”, afirmó Fernández.

En tanto, Rubén Pantoja en su momento reconoció que utilizó ese vuelo para llevar a su familia a Cusco. A Juan de Dios Huamán, tras conocerse lo que hizo, el Frepap le suspendió la afiliación.

¿OTRO TRABAJO?

En la lista de los primeros casos que vería Ética también se encuentra el de Norma Alencastre (SP). ¿Qué sucedió con ella? Las cámaras del programa Reporte Semanal la grabaron en abril supuestamente despachando medicamentos y dando recetas a las personas que llegaban a su botica en Chimbote.

El artículo 92 de la Constitución Política del Perú señala que la función de un parlamentario “es de tiempo completo” y que está prohibido desempeñar otro cargo o ejercer otra profesión y oficio.

En diálogo con Perú21, la legisladora negó que haya realizado otra labor ajena a su rol de congresista. Aseguró que en el momento que fue grabada apoyaba a quienes la buscaron porque necesitaban un respaldo en la emergencia.

“Solo me dedico a mis funciones de congresista y cuando me grabaron, estuve ahí por cinco minutos en los que tenía que escuchar lo que la gente me pedía como legisladora”, aseguró la representante de Somos Perú, quien añadió que se someterá a todas las investigaciones.

DATOS:

- El vocero del Frente Amplio, Lenin Checco, aseguró a este diario que su bancada pedirá que ya se instale la Comisión de Ética.

- Hasta el momento, el Frente Amplio es el único bloque que abiertamente ha señalado su intención de presidir dicha comisión.

- El segundo vicepresidente del Congreso, Guillermo Aliaga (SP), consideró que Ética debería estar presidida por un representante de cada bancada.

- Actualmente el Reglamento del Congreso señala que la conformación es por un tema de proporción; es decir que quienes tienen más representantes en el Parlamento también los tienen en la comisión.

- Las sanciones disciplinarias van desde una amonestación escrita y reservada hasta una suspensión en el cargo y descuento de los haberes por 120 días de legislatura.

- Es la Comisión de Ética la que recomienda la sanción, pero finalmente quien decide es el Pleno del Congreso a través de los votos de los parlamentarios.

