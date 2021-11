La Comisión de Ética Parlamentaria del Congreso archivó una denuncia presentada contra la legisladora Sigrid Bazán (Juntos por el Perú) por supuestas “frases impropias” contra la presidenta del Parlamento, María del Carmen Alva (Acción Popular).

El informe de la secretaría técnica de dicho grupo de trabajo recomendaba archivar la denuncia por considerar que se trata de “opiniones políticas”. Fue aprobado con 10 a favor, cero en contra y dos abstenciones.

La denuncia había sido presentada por Guillermina Jacinta Quiroz Rodríguez e ingresó el pasado 9 de noviembre a la comisión. Argumentaba que Sigrid Bazán lanzó “frases impropias, faltando a la verdad e induciendo al error”.

“Tenemos una presidencia del Congreso que decide qué cosa se discute, qué cosas no cada jueves en el Pleno donde estamos los 130 congresistas. Una persona de los cuatro de la Mesa Directiva, pero una, la que dirige la sesión, decide qué se discute o no”, es una de las declaraciones cuestionadas.

Al respecto, la denunciante acusó a la parlamentaria de Juntos por el Perú de “inducir al error al colectivo” y de “manipular a conveniencia la agenda”.

“Como yo no soy la presidenta del Congreso y yo no estoy en la Bolsa de Valores con la Teletón, qué fácil es hablar en público y tocar la campanita. Claro, me escucha el señor de la Bolsa, me escucha el empresario de Graña. Allí puedo poner una sonrisa y perfecto. Pero a mí, compañeras y compañeros, se me cae la cara de vergüenza ir con esa campanita aquí a Jicamarca. ¿Cómo voy a decir que estamos bien? Es una cachetada a la pobreza, que debemos de agradecer los gobiernos pasados a la Constitución”, era otra de las frases cuestionadas de Sigrid Bazán.

Sobre dicho punto, el informe de la secretaría técnica de la opinión señaló que no se ha determinado que exista una “ofensa al honor” contra Alva Prieto, por lo que recomendó no abrir investigación contra Sigrid Bazán.

Cabe indicar que la Comisión de Ética Parlamentaria realizará una sesión extraordinaria el próximo sábado 27 de noviembre a las 4:00 pm., a fin de iniciar las audiencias correspondientes de los casos.

