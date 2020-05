Perú21 ha identificado algunos integrantes de la Comisión de Educación ligados a universidades que no obtuvieron licencia de la Superintendencia Nacional de Educación (Sunedu). Todo indica, entonces, que el enfrentamiento que existió en el Congreso pasado, entre la Comisión de Educación y la Sunedu por el licenciamiento de las universidades será el plato que se repetirá en este nuevo periodo.

El problema es que ya hay quienes están usando sus influencias congresales para cuestionar los licenciamientos denegados.

Incluso ya ha ingresado una solicitud para crear -una vez más- un grupo para investigar a la superintendencia. El presidente de la comisión, Luis Dioses, confirmó el hecho. “Hay un pedido de un parlamentario para constituir esta comisión (investigadora). Como presidente debo darles trámite a todos los pedidos que se hagan”, afirmó.

Parlamentarios que son miembros de la Comisión de Educación ligados a universidades con licencia denegada.

Intereses congresales

La semana pasada, en la sesión en la que participó el ministro de Educación, Martín Benavides, la congresista María Gallardo (Podemos Perú) cuestionó que la Sunedu haya denegado, en julio del año pasado, el licenciamiento a la Universidad Particular de Chiclayo (UDCH). Lo que no mencionó Gallardo es que ella se tituló como abogada en esa institución. “Usted ha sido superintendente de la Sunedu y desde su ingreso se realizaron siete modificaciones al reglamento. ¿A qué se debió esta situación? ¿Por qué una implica el cierre de esta universidad?”, aseveró. Luego mostró imágenes de las instalaciones de la UDCH para asegurar que “la universidad (que le dio el título) reúne todos los requisitos adecuados”.

Otro congresista que cuestionó el trabajo de la Sunedu fue Rubén Ramos (Unión por el Perú). El legislador consignó que es docente de la Universidad Andina Néstor Cáceres (Puno), una institución privada cuya licencia también fue denegada. Ramos cuestionó que una universidad de Lima, que no cuenta con estudiantes, sí haya obtenido la licencia. “¿Acaso esa diferencia entre el uno y el otro no es trato desigual ante la ley?”, dijo. El ministro respondió que el modelo de evaluación de Sunedu contempla “la posibilidad de que se adecúe a universidades que no tienen estudiantes”.

El legislador Marcos Pichilingue (Fuerza Popular), quien es accesitario en la comisión, recordó que la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, la primera universidad pública que no accedió al licenciamiento, seguirá un plan de emergencia. Ante ello, preguntó: “¿Vivimos en un país discriminatorio? O sea, ¿a algunas universidades las tratamos de una manera y a otras las tratamos de otra manera?”.

Luis Dioses aseguró que tendrán “los ojos bien abiertos” frente a estos temas. “Los congresistas que tengan algún conflicto de intereses en el tema deberán abstenerse”, indicó.

TENGA EN CUENTA

- Hoy a las 8:00 a.m. la Comisión de Educación ha invitado a Oswaldo Zegarra, superintendente encargado de la Sunedu, para explicar sobre el licenciamiento de las universidades.

- En la sesión, también se revisará la ampliación de la Ley de Moratoria para la creación de universidades.

