Congreso: Comisión cita a Pablo de la Flor para ver reconstrucción

El jefe de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, Pablo de la Flor, cuya permanencia ha sido cuestionada por ocho gobernadores del norte, deberá presentarse hoy ante la comisión multipartidaria del Congreso encargada de fiscalizar este proceso.

El legislador Edwin Vergara (FP), miembro de ese grupo, hizo el anuncio y dijo que en la sesión se abordarán los problemas y avances de la reconstrucción de Lima y del norte.

Advirtió que si no existe una adecuada coordinación, podría fracasar la recuperación de la infraestructura, como sucedió tras el terremoto de Pisco.

“De la Flor tiene que repotenciar su trabajo. No habrá reconstrucción desde el escritorio. No lo he visto mucho en el campo”, exclamó.

Desde el Ejecutivo y en respuesta al malestar de los gobernadores, la premier Mercedes Aráoz solo señaló que el próximo lunes se reunirá con las autoridades regionales para “conversar en detalle y subsanar cualquier problema”.

Por su parte, el ministro de Transportes, Bruno Giuffra, sostuvo que “mientras De la Flor sea el encargado de la Autoridad, debemos respaldarlo”. “Tenemos que ver cuál es la mejor forma para llevar adelante la reconstrucción en el menor tiempo posible, salvando las dificultades”, indicó.

“Tiene que irse sí o sí”

En cambio, el gobernador de Lambayeque, Humberto Acuña, reiteró que De la Flor debe dejar el cargo. “Él tiene que irse sí o sí. Ha generado inoperancia”, enfatizó.

Además, se mostró sorprendido por el respaldo que nueve alcaldes de la región le brindaron a dicho funcionario.

En tanto, el gobernador de La Libertad, Luis Valdez, señaló a Perú21 que aún no han recibido ninguna respuesta del Gobierno a su comunicado y dijo que espera que el presidente Pedro Pablo Kuczynski “tome cartas” en el asunto.

“Todo trabajo debe ser evaluado y el trabajo del señor Pablo de la Flor no puede ser la excepción”, sentenció.



Sabía que

- La agenda de la sesión del Congreso, prevista para las 2 de la tarde, es el plan de la reconstrucción en la provincia de Lima y las acciones inmediatas a ejecutarse.



- Han sido convocados también los representantes de la Contraloría y de los ministerios de Vivienda y de Agricultura.