Congreso citará de grado fuerza a ex alcaldesa Susana Villarán

La exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, no acudió hoy a la Comisión de Defensa al Consumidor del Parlamento, como lo había adelantado Perú21, para esclarecer el alza de precios en los peajes instalados en la vía denominada Línea Amarilla.

Como se trataba de la segunda ausencia de la exburgomaestre, el presidente de la comisión Miguel Ángel Elías reiteró que se le volverá a citar pero esta vez de grado o fuerza.

La ex alcaldesa envió una carta a la comisión para indicar, entre otras cosas, que está mal de salud y que se le ha recomendado "un tratamiento y reposo absoluto por cinco días".

A Villarán se le iba a consultar sobre la ejecución del proyecto Línea Amarilla y la negociación del contrato de Vías Nuevas de Lima.

Hace unos días, el mandamás de Odebrecht Perú, Jorge Barata, manifestó en Brasil que la empresa entregó US$3 millones a la campaña contra la revocatoria de Susana Villarán, entre 2012 y 2013. Barata aseguró que el desembolso se hizo tras pedido expreso de la exautoridad edil.

"Me reservo el ámbito jurisdiccional para esclarecer con mi defensa legal todo aquello que sea necesario para esclarecer que no he cometido los delitos de cohecho, lavado de activos y otros que me imputan", indicó la exfuncionaria tras conocer las declaraciones del ex ejecutivo brasileño.