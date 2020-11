Sin debate ni sustento técnico, y haciendo caso omiso a las opiniones en contra de los sectores involucrados, la Comisión de Defensa del Consumidor –que preside José Luna Morales– aprobó modificar la ley que regula la publicidad estatal.

El dictamen establece que las entidades del Estado distribuirán la publicidad estatal en no menos de 50% a los medios de comunicación locales y regionales que operen con programación propia desde su misma localidad.

Derecho ciudadano

El director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana (CPP), Rodrigo Salazar, advirtió que la medida afectará el derecho ciudadano a la información. Sostuvo que es positivo que los medios locales reciban publicidad estatal, pero acotó que al establecerse la obligatoriedad de darles no menos del 50% de la pauta no se están tomando en cuenta otros factores como el rating, nivel de cobertura etc. que son importantes para garantizar que la información llegará a la población.

Precisó que la Comisión de Defensa del Consumidor no le solicitó ninguna opinión al CPP. “Nos preocupa que nuevamente estemos cayendo en una aprobación exprés de normas”, agregó.

Puso como ejemplo el caso puntual de la anunciada vacuna contra el COVID-19. “Con esta norma, cuando salga la vacuna y el Ministerio de Salud haga una campaña nacional a través de medios que nadie lee ni consume, la gente se va a morir sin saber que hay una vacuna”, comentó.

Tenga en cuenta

-El dictamen crea un registro de medios a cargo del Ministerio de Transportes “con lista de precios actualizados (de publicidad) y reporte de facturas giradas al Estado”.

-A favor de la norma votaron las bancadas del Frepap, Somos Perú, APP, Podemos, Frente Amplio, AP y UPP.

