Congreso buscaría a los reemplazos de seis magistrados del TC en agosto

Contra el tiempo. El 3 de junio pasado venció el mandato de seis de siete magistrados que componen el Tribunal Constitucional (TC) y, hasta la fecha, el Congreso no ha avanzado un paso para instalar la comisión especial que se encargará de buscar a los candidatos.

Este contexto lleva a los voceros de seis bancadas (FP, Apra, APP, FA, NP y BL) a mirar con preocupación esta elección, cuyo proceso, según coinciden en señalar a Perú21, arrancaría con la nueva legislatura, una vez que se recompongan las comisiones.

“Es un tema complicado. (...) Tenemos que consolidar bien el Congreso para llegar a un consenso de este tipo, puede ser (que se vea en agosto)”, señaló Carlos Tubino (FP).

César Vásquez, de APP, opinó también que lo primero que se debe hacer es “ordenar bien la distribución de las nuevas fuerzas políticas”, idea que es compartida por Marco Arana (FA), quien dijo que hacer una elección con el actual cuadro de comisiones “sería para tener un TC fujimorizado”.

Una de las razones por las cuales no se ha podido avanzar este proceso es la Ley Orgánica del TC, cuya norma precisa que la comisión especial está integrada por siete o nueve congresistas y, actualmente, son 10 las bancadas inscritas. Hay un proyecto para reformular esta composición, pero no hay consenso para aprobarlo.

POR INVITACIÓN

Desde que el presidente del TC, Ernesto Blume, solicitó en noviembre del año pasado iniciar la etapa de selección, la comisión especial solo ha logrado ponerse de acuerdo en que el proceso será por invitación y no por concurso público. Víctor García Toma, extitular de este órgano, coincide con este mecanismo de elección.

“Lo que falta es establecer el perfil de la futura composición del TC. (...) Lo que debe primar, aparte de la experiencia profesional, es el conocimiento en el ámbito del derecho constitucional de personas con credenciales democráticas”, dijo a Perú21.

Para el jurista, tampoco debería descartarse a personalidades con simpatías políticas si su actuar no configura un conflicto con sus funciones. “En la medida que FP no intente copar la estructura del TC y se seleccione a magistrados de acuerdo al perfil, no habría problema”, añadió.

Gino Costa, vocero de la Bancada Liberal, discrepa de esta posición y sostiene que “de preferencia” los postulantes no deberían tener una posición política definida. Para él, se debería ponderar la elección de acuerdo a la “trayectoria jurídica y constitucional”.

Una postura similar a la de García Toma tiene Jorge del Castillo (Apra). Según comentó, en una elección por invitación “se consensúan ciertas personas de prestigio”.



Alberto Quintanilla (NP) adelantó que esta semana solicitará en el Congreso ver el tema del TC, aunque todo dependerá de la voluntad política para avanzar.

Tenga en cuenta:

- Los seis magistrados del TC con mandato vencido son Ernesto Blume, Manuel Miranda, Carlos Ramos, José Luis Sardón, Marianella Ledesma y Eloy Espinosa-Saldaña. Augusto Ferrero Costa continuará en el cargo hasta 2022.

- García Toma calcula que en octubre estarían elegidos los nuevos integrantes del TC.