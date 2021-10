La tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo ha ido en aumento desde que siete bancadas mostraron su apoyo a la moción de censura contra el ministro de Trabajo y Promoción de Empleo, Iber Maraví, luego de que este no respondiera consistentemente al pliego interpelatorio del Pleno. Ante ello, el premier Guido Bellido amenazó con hacer cuestión de confianza al Congreso; sin embargo, este último poder del Estado se viene preparando para defender el fuero legislativo a capa y espada.

Si bien desde fines de la semana pasada el Parlamento ya contaba con las firmas necesarias para ingresar la moción a mesa de partes, esperarán hasta después de este jueves para hacerlo. ¿La razón? El presidente Pedro Castillo tiene hasta esa fecha como máximo para pronunciarse –a favor o en contra– sobre la autógrafa que interpreta la cuestión de confianza, aprobada por el Pleno el pasado 16 de setiembre.

El dictamen aprobado establece que la facultad del premier y de los ministros de plantear cuestiones de confianza debe ceñirse “a materias de competencias del Poder Ejecutivo relacionadas directamente a la concreción de sus políticas de gobierno”, y no a temas personales como es el caso de Maraví, cuestionado por sus vínculos con Sendero Luminoso.

AMEDRENTAMIENTO

El último domingo, Bellido lanzó una nueva amenaza al Congreso, en quechua: “Hermanos, no habrá la segunda reforma agraria si no hay ley, y si el Congreso no la aprueba... Si el Congreso no la aprueba, que se regresen (estos congresistas); otros congresistas que elija el pueblo. (Wawqiykuna, manan segunda reforma agraria qankachu, sichus mana ley kanqachu y mana Congreso aprobamunqachu, sichus Congreso mana aprobamunqachu kutinpuchunku huk congresistakunata akllarisunchik llaqta)”, dijo.

Carlos Anderson (PP) sostuvo que las frases del primer ministro expresan un “populismo puro y duro”, y negó que desde el Legislativo se esté tramando algún golpe. “Lo que estamos haciendo desde el primer día es defender los fueros congresales”, señaló.

Roberto Chiabra (APP) dijo que el Ejecutivo pretende atentar contra las facultades del Congreso. “¿Qué nos están diciendo, que no podemos hacer un control político sobre ningún ministro? El presidente tiene hasta el 7 de octubre para firmar la ley que regula la cuestión de confianza; si no lo hace, la aprobaremos por insistencia”, declaró a Perú21.

En tanto, José Arriola (AP) recordó que el Congreso tiene hasta el 18 de octubre para plantear la censura a Maraví tras la interpelación.

“Estamos esperando al jueves porque si se aprueba la ley de interpretación de la cuestión de confianza, el Ejecutivo ya no podría pedirla por temas personales, como es este caso”, explicó a este diario.

TENGA EN CUENTA

Jorge Montoya (RP) descartó presentar hoy la moción de censura contra Maraví . Chiabra adelantó que podría presentarse este viernes. En tanto, Arriola informó que este jueves no habría Pleno.

”. “Hacer confianza por un ministro vinculado a Sendero Luminoso es faltar a la integridad del país”, dijo el congresista de APP, Roberto Chiabra.

