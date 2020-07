No hubo que esperar mucho para darse cuenta de que el nuevo Congreso no es muy distinto a su disuelto antecesor. El 17 de marzo, apenas un día después de su instalación, y cuando aún no terminaba de acomodarse en sus curules, la Mesa Directiva –que preside Manuel Merino– aprobó, con premura, el otorgamiento de un bono equivalente a una remuneración mensual de S/15,600 para solventar los “gastos de instalación” de los 130 nuevos parlamentarios.

Hubo bancadas, como la de Somos Perú y el Partido Morado , que renunciaron al beneficio. No lo hicieron, sin embargo, 23 representantes de Lima y Callao, algunos de los cuales se justificaron después alegando que donaron el dinero para ollas comunes, pobladores vulnerables al COVID-19 y un largo etcétera. Solo en el caso de ellos, el Estado desembolsó S/358,800.

SIN SUSTENTO LEGAL

Lo cierto es que un informe elaborado por el jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, David Cárdenas Sarmiento, ha dejado en claro no solo que el referido bono es estrictamente “una subvención para los gastos por cambio de colocación que conlleva el trabajo de los congresistas y sus familias a la sede de las sesiones del Congreso en la ciudad de Lima”, sino también que no procede utilizarlo para donaciones.

“No resulta factible que el monto recibido para gastos de instalación sea donado para una finalidad distinta a la que

originó el egreso por la entidad. (...) El apoyo a las personas en situación de vulnerabilidad por la emergencia sanitaria puede darse por descuento de remuneraciones que sí son de libre disponibilidad, o como una suma de dinero del patrimonio del congresista, desligada de los gastos por instalación recibidos”. Más claro, ni el agua.

El documento tiene fecha del 6 de abril y está dirigido al entonces oficial mayor Giovanni Forno en respuesta a una consulta del legislador Diethell Columbus. ¿Los congresistas conocían los alcances de este informe? Según Rocío Silva Santisteban, representante por Lima del Frente Amplio, quien cobró el bono y lo entregó en donación, nunca se le comunicó nada al respecto. ¿Por qué?

DEVOLUCIÓN DEL DINERO

En declaraciones a Perú21, el abogado y excongresista Enrique Ghersi cuestionó el otorgamiento de este beneficio.

“¿Por qué con el dinero del tesoro público se tiene que pagar una instalación que no existe si los congresistas de Lima ya están instalados? El bono no debería ser universal, sino un subsidio para quienes carecen de domicilio en la capital. Incluso, para los congresistas de provincias habría que revisarlo caso por caso porque muchos tienen casa o departamento en Lima y no incurren en gastos adicionales; el bono no debe ser indiscriminado”, acotó.

Ghersi añadió que el informe legal precisa que el dinero no es de libre disponibilidad y está destinado a un fin específico, por lo que tampoco debiera haber sido donado. En esa línea, manifestó que lo que correspondería es que el procurador encargado de la defensa de los intereses del Congreso “demande la nulidad de las donaciones por objeto ilícito a cada una de las personas que recibió dinero de los congresistas y que solicite su reintegro al tesoro público”.

Para el excongresista Richard Arce, en tanto, solo corresponde entregar el bono a quienes realmente hacen traslado de residencia en Lima.

“Por un tema ético y moral, los de Lima y Callao no debieron haber cobrado. Además, ese dinero no es para hacer actividades altruistas. Silva Santisteban devolverá el dinero. Lo mismo debería hacer Cecilia García, que dice haber hecho labor social; ese es un simple pretexto para lavarse la cara con la población”, declaró.

VACÍO LEGAL

Por su parte, el exoficial mayor del Legislativo José Elice advirtió que hay un vacío legal que la Mesa Directiva tendría que subsanar pues –indicó– no hay un marco normativo que regule a qué se destina el dinero y si está sujeto o no a rendición de cuentas. “¿Alguien que vive en lima para qué quiere bono de instalación? no lo necesita. (...) los congresistas de lima siempre lo han recibido, pero lo ético es renunciar; debería ser solo para los parlamentarios de provincias”, recalcó.

El segundo vicepresidente del Congreso, Guillermo Aliaga, sin embargo, discrepó de esta postura. “les correspondía a todos (...). no discrimina si vienen del interior o no, podrían ser de lima que viven de manera muy alejada y tienen que sufragar algunos gastos adicionales”, arguyó.

Añadió que él renunció al bono “porque vivo en un distrito cercano al Cercado de lima”, e insistió en que los 130 legisladores tienen el mismo derecho. en cuanto al informe legal que, como ya reseñamos, data de inicios de abril, sostuvo que no lo conocía, pese a que es integrante de la Mesa directiva, y agregó que, en todo caso, se verá en esa instancia si corresponde adoptar algunas medidas.

DE CAL Y DE ARENA

Perú21, en tanto, consultó con algunos congresistas que cobraron el bono sobre las medidas que adoptarán a la luz del informe legal. Rocío Silva Santisteban, del Frente Amplio, reiteró que donó el dinero, pero precisó que ayer mismo solicitó a oficialía Mayor que se le descuente el monto de su remuneración. “si no se puede donar, ni hablar, ya devolví el dinero. no tenía esa información; lo que a nosotros nos dijeron era que era de libre disposición, pero no lo es”, refirió.

Cecilia García, de Podemos, y quien popularizó su frase de campaña “chapa tu choro”, prefirió no responder y, a través de una nota, reiteró que con los s/15,600 donó cámaras de vigilancia a una empresa de transportes. ¿lo devolverá? no lo dijo. solo anotó que presentará una propuesta de reforma para que, a futuro, se excluya a los representantes de lima de este beneficio. Por ahora, chapó su bono.

TENGA EN CUENTA

Perú21 intentó comunicar- se con otros congresistas de Lima que cobraron el bono de instalación. Paul García (AP) no contestó nuestras llamadas. Tampoco la integrante del Frepap María Céspedes ni María Reta- mozo, de Podemos Perú.

En el Congreso hay dos proyectos de ley de AP y Po- demos para que el bono de instalación solo se entregue a congresistas de provincias

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR:

Alberto de Belaunde 03-07-2020