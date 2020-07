Alberto de Belaunde es congresista por el Partido Morado en representación de Lima. En su opinión, el bono de instalación no debería otorgarse a los parlamentarios por Lima y tampoco a los del Callao. “Hay que cortar por lo sano”, sugiere.

¿Cuál es su opinión sobre el uso que algunos de sus colegas le dieron a este bono de instalación que la Oficina Legal y Constitucional del Congreso ha confirmado que no era para hacer donaciones sino para gastos por cambio de colocación? ¿Les correspondía a los de Lima?

Tanto Gino Costa como yo renunciamos a ese bono en 2016 y ahora nos acompañaron todos los congresistas del Partido Morado de lima y Callao. Si ya estamos aquí, no hay nada que instalar, es simplemente llevar tus cajitas al Centro de Lima. Distinto es el caso de los congresistas de regiones para los que creo que sí está justificado. Me llama la atención el informe, porque este monto lo entrega el Congreso sin establecer requisitos ni necesidad de rendición de cuentas, se considera como un sueldo adicional...

¿No es ese precisamente el problema? Interpretan que es un sueldo adicional cuando no es de libre disponibilidad.

Independientemente de la interpretación, estoy convencido desde siempre de que ni los congresistas de lima ni del Callao deberíamos cobrar ese monto y es importante que a futuro eso no dependa de voluntades individuales. Se deberían establecer de manera muy clara dos asuntos: primero, que los de Lima y Callao no cobren y, en segundo lugar, ver cuál es la naturaleza de este monto y si es necesario, que se rindan cuentas y se devuelvan los saldos respectivos si es que corresponde.

Hay un vacío legal que la Mesa Directiva debería subsanar...

Acá hay dos maneras de regular el tema a futuro. O estableciéndolo de manera clara en el reglamento del Congreso o mediante un acuerdo de Mesa directiva. La ventaja de lo primero es que tiene vocación de permanencia mientras que un acuerdo de Mesa podría ser cambiado por una futura directiva. En todo caso, es una buena oportunidad para reflexionar sobre lo innecesario de este bono para quienes somos congresistas de Lima.

¿Ud. advierte una falta ética de parte de sus colegas que, siendo de Lima, recibieron el dinero o lo donaron? ¿Deberían devolverlo?

no creo que haya una falta ética por cómo se ha venido entendiendo el bono de tiempo atrás (...). en todo caso, creo que políticamente sí podría ser un gesto a tomar en cuenta. Yo trato de no predicar con ejemplo ajeno; cada congresista evaluará eso. este tipo de situaciones genera bulla y distracción que no hace bien; lo mejor es cortarlo por lo sano.

Pero es dinero de todos los peruanos. Si Ud. no advierte falta ética, ¿no cree que es un gesto políticamente incorrecto?

Esto no ayuda a la imagen del Congreso y es algo que para muchos resulta incomprensible. (...) sería muy positivo que, como Congreso, aprobáramos las medidas necesarias para que no se repita la historia el próximo año porque pasó en 2016, pasó en 2011 y en 2006, y si seguimos retrocediendo, vamos a seguir encontrando ese tipo de temas. ¿Para qué generar esas polémicas que nos alejan de los ciudadanos?

Estamos a tiempo de que la actual Mesa Directiva, que preside Manuel Merino, zanje de una vez por todas con este tema.

Siempre hay tiempo para tener gestos y meditar estas acciones, lo bueno es que la rectificación nos ayuda.

VIDEO DE LA ENTREVISTA AL CONGRESISTA ALBERTO DE BELAUNDE:

Alberto de Belaunde 03-07-2020