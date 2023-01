El pleno del Congreso blindó al parlamentario Freddy Diaz a pesar de la grave denuncia por violación sexual en su contra. La representación nacional salvó al exlegislador de Alianza para el Progreso (APP) de ser inhabilitado de la función pública y perder su curul. Fueron 59 votos a favor, 2 en contra y 21 abstenciones.

De acuerdo al Reglamento del Congreso, se requerían 66 votos para lograr aprobar la inhabilitación contra el legislador representante de Pasco, denunciado por presuntamente haber violado, en las instalaciones del Parlamento, a una trabajadora de su despacho . Tras no llegar a los votos necesarios, en consecuencia, el informe será archivado.

Con 60 votos a favor, 2 en contra y 21 abstenciones, el #PlenoDelCongreso no aprobó el Proyecto de Resolución Legislativa que inhabilita para el ejercicio de la función pública, por 10 años, al congresista Freddy Díaz Monago.



📌 Se presentó una reconsideración a la votación. pic.twitter.com/Z8cbCEJwct — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) January 10, 2023

Los congresistas que votaron en abstención para inhabilitar en la función pública a Freddy Díaz son: Luis Cordero Jon Tay (Fuerza Popular); María Agüero Gutiérrez, Américo Gonza, Segundo Montalvo, Alfredo Pariona, Kelly Portalatino, Abel Reyes Cam, José Rivas, Darwin Espinoza, Germán Tacuri, Edgar Tello, Gladis Echaíz, Héctor Valer, Guido Bellido, Jorge Marticorena, Enrique Wong, Nieves Limachi, Carlos Alva, y Heidy Juárez.

Asimismo, los dos únicos votos en contra provinieron del propio Freddy Díaz y de Luis Picón Quedo. Se presentó una reconsideración de la votación, pero no fue puesta a voto y la sesión plenaria continuó con la presentación del primer ministro Alberto Otárola para el pedido del voto de confianza.

“La votación para inhabilitar al congresista Freddy Díaz no ha prosperado, se ha archivado. Quiero decirle a las mujeres peruanas que no todos los congresistas son iguales. Una abstención en un caso de estos es muy grave. Hay congresistas que sí han votado a favor de la sanción, pero que no ha superado los 66 votos”, manifestó, tras la votación, Susel Paredes.

