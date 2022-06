“Desde marzo, la comisión ha debatido ocho proyectos sobre la bicameralidad. Incluso uno fue presentado por Betssy Chávez, exoficialista y exministra. En la historia, este debate tiene 20 años. Los académicos, en su mayoría, están a favor. No hay una ‘dictadura parlamentaria’ ni ‘leyes exprés’”, comentó a Perú21.

Agregó que, si bien el dictamen habla de modificar 54 artículos en la Carta Magna, no se trata de un cambio de Constitución. “Obviamente, si hablamos de dos cámaras en un Congreso, se deben diferenciar las atribuciones de cada cámara. Solo se harían modificaciones de concordancia. Se requiere de una cámara reflexiva y revisora evitaría arrebatos populistas en el Congreso”, sostuvo.

Sobre la situación de este dictamen, informó que a la fecha se ha agotado el debate en la comisión, y ya pasaron los siete días reglamentarios que se espera para ser debatido. En ese sentido, pidió a los ministros de Estado, y principalmente a Gavidia, informase sobre la propuesta.

“Tiene que verse en el Pleno. Este proceso lo hemos hecho con la mayor apertura y transparencia. Le aconsejó al ministro (José Luis Gavidia) que lea un poquito, porque la Constitución tiene que ser analizada de forma integral y cuando se habla de modificar 54 artículos, nos referimos a artículos de concordancia, para determinar, por ejemplo, quién ejerce el control político, quién ejerce la revisión de las normas, etc. No quiere decir que cambiemos artículos sustanciales de la Carta Magna. Si el ministro tiene más dudas, que no dude en llamarme y yo misma lo asesoro”, aseveró Juárez.

CAMBIOS DE NOMENCLATURA

La secretaria de la comisión, Adriana Tudela (Avanza País), también explicó las modificaciones que se requerirían en la Constitución para implementar una doble cámara en el Parlamento.

“Lógicamente, pasar de un sistema unicameral a uno bicameral conlleva cambios importantes en el texto constitucional. Aun así, la mayoría de modificaciones contenidas en el dictamen no son sustanciales, sino de nomenclatura, pues en muchos artículos hay que reemplazar la palabra “Congreso” por “diputados” y/o “senadores””, precisó a este medio.

Dijo además que, sin perjuicio de ello, es cuestionable que funcionarios que han sido parte de una campaña a favor de una Asamblea Constituyente por la vía inconstitucional, critiquen una reforma constitucional aprobada en una comisión bajo un debate previo.

“Considero que las afirmaciones del ministro surgen de un profundo desprecio por la institucionalidad democrática. Que el ministro hable de “dictadura parlamentaria” para referirse a un dictamen que ha sido debatido y aprobado democráticamente por una mayoría en la comisión de acuerdo a lo prescrito en la Constitución así lo demuestra. La contradicción es escandalosa pero ya no debería sorprendernos. Para la izquierda lo “democrático” es una palabra vacía que utilizan para referirse a lo que les es funcional y “antidemocrático” a lo que no es funcional a sus intereses políticos”, acotó.

En tanto, Martha Moyano, miembro del mismo grupo, señaló que el titular de Defensa “no debería” hacer política partidaria. “Debería más bien ejercer su función como ministro de defensa y dar cuenta al Congreso de sus labores”, exhortó.

VIDEO RECOMENDADO

Walter Albán sobre la nueva fiscal de la Nación: “Es indispensable tener más apertura a la prensa”