A través de un video, la congresista de Podemos Perú (PP) Digna Calle renunció a la segunda vicepresidencia del Parlamento, anunció que solicitará licencia del cargo de legisladora y, en la misma línea del jefe de su partido, José Luna Gálvez, planteó la reestructuración de la Mesa Directiva que preside José Williams.

Ella misma lo dijo sin ambages: “Renuncio con la esperanza de que se recomponga la Mesa Directiva y se constituya una fórmula representativa; puede ser la puerta para que la presidenta Dina Boluarte renuncie”.

RECHAZO UNÁNIME

Desde Fuerza Popular y Renovación Popular, dos de las tres agrupaciones ahora representadas en la Mesa, rechazaron la reestructuración de la directiva y le restaron autoridad a Calle para plantear esa propuesta.

“Que venga al Perú a asumir su responsabilidad porque desde Estados Unidos es bien fácil hacer declaraciones sobre un espacio que no se conoce. Es una jugada con la que pretende empujar al gobierno y al Legislativo. No hay un quebrantamiento de la representatividad de la Mesa. ¿Se tiene que escoger a otro vicepresidente? De todas maneras, pero eso no significa que habrá una recomposición”, declaró a Perú21 el vocero alterno de FP, Arturo Alegría.

El tercer vicepresidente del Congreso, Alejandro Muñante, por su parte, ironizó respecto de la renuncia de Calle al decir que es “coherente al dar un paso al costado” entendiendo que “desde el extranjero no se puede legislar”. “Hay la intención soterrada de Podemos Perú de recomponer la Mesa, no por un espíritu altruista ni desprendimiento de un cargo sino para ganar mucho más poder; es un cálculo político”, añadió, tras descartar la recomposición de la directiva.

Por su parte, Carlos Anderson, exintegrante del bloque de Podemos, advirtió que “nada que venga de PP es de manera casual y siempre hay una jugada detrás. Algunos le llamarán estrategia política; otros, oportunismo”, subrayó.

SABÍA QUE

Tras la renuncia de Calle, se declara vacante la segunda vicepresidencia y se convoca a una elección, para la cual las bancadas tendrán que presentar a sus candidatos.

Este es el tercer cambio en la actual Mesa Directiva. En agosto de 2022 renunció Wilmar Elera y un mes después Lady Camones.