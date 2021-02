Luego de que la parlamentaria de Frente Amplio Rocío Silva Santisteban denunciara la existencia de un borrador de una presunta moción de censura en contra de la Mesa Directiva del Congreso y del presidente de la República, Francisco Sagasti, diversas bancadas manifestaron su rechazo a esta medida.

Al final del documento –que no lleva firmas ni nombres– se lee “el Congreso acuerda censurar al presidente del Congreso, Francisco Sagasti, por carecer de liderazgo, idoneidad y capacidad para seguir ejerciendo el cargo de presidente del Congreso en su encargatura de la presidencia de la República. Además, censurar a Mirtha Vásquez, primera vicepresidenta del Congreso, por desmerecer y poner obstáculos a la labor de control político”.

En conversación con este diario, Silva señaló que se trata de un texto que está circulando entre los chats de WhatsApp de los asesores de los diferentes partidos. “No sabemos quién lo ha redactado, habría que preguntarle a las bancadas de oposición, no se puede pretender desestabilizar el Gobierno ahora”, expresó.

Por su parte, la noche del sábado, durante una conferencia de FemLatam, la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, mostró su preocupación por la presunta moción.

“Es una moción contra el señor Sagasti y sobre mi persona que legalmente podrían ingresarla hoy, me parece apócrifa pero está hecha, o sea, alguien la tiene preparada”, dijo.

AP RECHAZA DOCUMENTO

Al ser consultado sobre este tema, el vocero de Acción Popular, Franco Salinas, negó que su bancada esté tras el documento y pidió mayor seriedad.

El vocero de AP rechazó supuesta moción de censura contra Sagasti y Mesa Directiva. (Foto: Andina)

“Niego que desde Acción Popular se esté promoviendo. No hemos recibido el documento, esta es la segunda vez que se corren documentos no identificados sin firma, me parece poco serio que de alguna otra manera estemos corriendo censuras no identificadas para descalificar al Congreso”, manifestó a Perú21.

SABÍA QUE

En la supuesta moción de censura, se responsabiliza al presidente Sagasti por el retraso en la compra de vacunas y mal manejo de la pandemia.

El vocero de APP, César Combina, indicó que su bancada no apoyará ninguna moción que busque desestabilizar el gobierno de transición de Sagasti.

