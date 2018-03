Diversas bancadas definirán hoy si firman la segunda moción de vacancia al presidente Pedro Pablo Kuczynski . Uno de los grupos que tomará una decisión es Fuerza Popular, según confirmó su vocero, Daniel Salaverry .

“Mañana (hoy), como Fuerza Popular, tomaremos una decisión si es que firmamos la moción, o no, y de ser así, espero que el día miércoles se esté presentando”,afirmó.

Otro grupo que definirá el respaldo al documento es el de Alianza para el Progreso. Su vocero, César Villanueva, explicó que los nuevos argumentos para la moción son las pruebas de la relación del jefe de Estado y Odebrecht.

“Me siento defraudado de lo que dijo el presidente (cuando se presentó ante el Pleno para defenderse en el primer pedido de vacancia), y después comprobamos que era falso”, aseguró en Canal N.

Por su parte, Armando Villanueva (AP) manifestó que su bancada también acordará hoy su posición, aunque a título personal consideró que sí debe respaldar el pedido.

“Ha incrementado la información que se tenía sobre los vínculos del presidente con Odebrecht”, dijo a Perú21.

Mauricio Mulder (Apra) indicó que aún no se ha reunido con su grupo; no obstante, afirmó que él sí apoya esta moción. “Si la mayoría (de su bancada) no la respalda, yo tendré que decir que, con el dolor de mi corazón y por ser aprista, no la respaldaré”, dijo.

NO HAY CAUSAL



A pesar de la postura de los parlamentarios, el jefe de Estado aseguró que no existen motivos para que lo saquen.

“No hay ninguna causal para la vacancia, un nuevo pedido generaría un tremendo desorden en el país. Es necesario trabajar juntos, el Ejecutivo y el Congreso, tendamos puentes por el Perú y, sobre todo, por quienes lo necesitan”, escribió en su Twitter.

La premier Mercedes Aráoz, por otro lado, también cuestionó que se esté hablando del tema nuevamente.

“(La vacancia) es una amenaza permanente y hace mucho daño a un país que desde el año 2000 tiene democracia”, sostuvo.

DATOS



- Como lo adelantó Perú21, César Villanueva (APP) indicó que mañana se estaría presentando la moción de vacancia.



- Nuevo Perú y el Frente Amplio son las bancadas que están impulsando la moción. Tienen aseguradas 20 de las 26 firmas que se requieren para su presentación.



- El vocero alterno de PpK, Salvador Heresi, indicó que el pedido de salida del presidente es “una crónica de una jugada ya anunciada”.



- El jefe de Estado se reunirá con los miembros de la comisión Lava Jato el 16 de marzo.