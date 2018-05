Congreso: Bancadas no están de acuerdo con facultades en materia económica

Representantes de diversas bancadas del Congreso han sido críticos con las facultades en materia económica solicitadas por el Ejecutivo, las mismas que serán debatidas este martes 22 en la Comisión de Constitución .

Para la congresista fujimorista Alejandra Aramayo, “hay que revisar con cuidado la política económica del mandatario Martín Vizcarra” porque, aseguró, el Ministerio de Economía “está dando medidas sin articular con otros sectores”.

Lo dicho por la legisladora de Fuerza Popular (FP) guarda relación con la declaración que ofreció el presidente del Congreso, Luis Galarreta, en el diario Exitosa. “No sé si se le dé al Gobierno todas las facultades en materia económica”, dijo.

Aramayo también informó que su bancada se reunirá mañana para debatir este tema, ya que, apuntó, no se puede perjudicar a la clase media con “el alza del combustible”. “Si no hay una articulación, estamos hablando de una gran debilidad del gabinete de César Villanueva”, añadió a Perú21.

Desde el oficialismo, Gilbert Violeta, vocero de Peruanos por el Kambio (PpK), también reprobó algunas medidas en materia económica. Dijo que van en contra de las familias.

“El impuesto a la renta es controversial, tiene que ser analizado”, indicó a este medio.

“Nosotros ya lo hemos dicho, no hay cheques en blanco, las medidas tienen que exponerse. A priori no vamos a aprobar todas las propuestas”, refirió.

Asimismo, Violeta argumentó que su posición aún no ha sido discutida en su bloque parlamentario. “Pero sí apoyamos, y de manera inmediata, que se aceleren las normas de inversión en el proceso de la reconstrucción”, precisó.

En la misma línea, Víctor Andrés García Belaunde (Acción Popular) declaró a este diario que “hay maneras de reestructurar el presupuesto sin afectar a la clase media, que es siempre la más golpeada”.

“Hay que revisar las devoluciones de impuestos a las mineras. No es posible que en el Perú el que produce una camisa pague el mismo impuesto que las empresas que extraen oro”, resaltó.

UN LLAMADO A LA CALMA



En tanto, el presidente Martín Vizcarra pidió tranquilidad a la población y dijo que la próxima semana el premier César Villanueva y el ministro David Tuesta (Economía) acudirán al Congreso para explicar lo concerniente al tema de impuestos.

También refirió que, aunque el tema ha generado confusión y zozobra, esto ya fue aclarado por el presidente del Consejo de Ministros en un diario local.

Como se sabe, Villanueva informó en Gestión que “no estaba en el radar” del gobierno “incluir a quienes hoy ganan menos de S/2,075” en el Impuesto a la Renta.

El mandatario dio estas declaraciones en el marco de su visita a Iquitos para supervisar avances en construcción de obras de impacto social.

TENGA EN CUENTA



- Según informó la fujimorista Úrsula Letona, presidenta de la Comisión de Constitución, el premier sustentaría este viernes el pedido de facultades del Ejecutivo.



- Además, se estima que el pedido de facultades sea debatido en el Pleno del Congreso, a más tardar, el 7 de junio próximo.



- La presidencia de Constitución envió la semana pasada, por temas, el pedido de facultades a cada comisión del Congreso.