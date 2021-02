La bancada del Partido Morado publicó una declaración jurada en la que sus integrantes niegan haber recibido la vacuna contra el COVID-19 del laboratorio Sinopharm ni haber formado parte de los ensayos clínicos, mucho menos conocer si algún funcionario había participado en las mismas.

“Las y los congresistas de la República de la Bancada del Partido Morado, declaramos bajo juramento que no hemos sido parte del ensayo clínico a cargo de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y/o Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que no hemos sido vacunados contra la COVID-19, y que tampoco conocíamos si algún funcionario público había participado en estas prácticas irregulares”, dice el documento.

“Asimismo, declaramos que los datos consignados son verdaderos, sometiéndonos a las sanciones que sobre el particular establezcan las normas vigentes en el caso que se compruebe la falsedad de los mismos”, añade la declaración.

Cabe indicar que el documento lleva las firmas digitales de los congresistas Daniel Olivares, Alberto de Belaunde, Angélica Palomino Saavedra, Miguel Ángel Gonzales Santos, Carolina Lizárraga, José Antonio Núñez Salas, Gino Costa y Zenaida Solís.

Ante los vergonzosos casos de aprovechamiento de vacunas por funcionarios públicos, la @BancadaMorada declara lo siguiente: pic.twitter.com/ISBM5U5CT8 — Bancada Morada (@BancadaMorada) February 15, 2021

Como se recuerda, el expresidente Martín Vizcarra confirmó a inicios de semana que se aplicó una de las 2 mil dosis que entregó la empresa de manera adicional a las que Sinopharm proporcionó para los ensayos clínicos que se realizaron en la Universidad Cayetano Heredia entre setiembre y octubre del 2020.

Sin embargo, la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), a través de un comunicado, informó que Vizcarra no formaba parte de los 12 mil voluntarios que participaron en los ensayos clínicos de la vacuna.

Posteriormente, el último domingo Elizabeth Astete, mediante un comunicado, renunció a su cargo como ministra de Relaciones Exteriores tras confesar que recibió la vacuna contra el coronavirus del laboratorio chino de Sinopharm.

A raíz de ello, la presidenta de Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, y su Gabinete Ministerial presentaron declaraciones juradas descartando haberse inmunizados contra esta enfermedad.

Bermúdez fue quien encabezó esta presentación de declaración jurada a través de Twitter. “Con transparencia, declaro bajo juramento que no he sido vacunada contra el COVID-19 y no he participado de ningún ensayo clínico”.

Tras lo sucedido con la titular de Torre Tagle, el ministro de Salud, Óscar Ugarte, sostuvo que se creará una comisión para investigar qué otros funcionarios recibieron la vacuna contra el coronavirus.