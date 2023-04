Franco Olcese, investigador del Centro Wiñaq, asegura que las bancadas de centro y derecha en el Congreso deben crear un precedente en el caso ‘Los Niños’ para que la historia no vuelva a repetirse.





¿Qué lectura le da a lo que viene ocurriendo con ‘Los Niños’?

La Subcomisión acusa a cuatro de los seis congresistas sindicados como tal, pero todavía queda el espacio como para tener una penalización política. Creo que no deberíamos quedarnos en esta primera parte sino esperar a cuál será el resultado final. Lo que sí es importante, es que este tipo de acciones quede como antecedente, aunque sea como una penalización política.





A veces la penalización política no es suficiente.

En general hay un acuerdo con las bancadas que eran del oficialismo, porque ellas también podrían estar involucradas con algunas de estas acusaciones. La pregunta es si los espacios de centro y principalmente el sector de la derecha, van a querer usar este caso como un caso emblemático para penalizar este tipo de arreglos bajo la mesa, como se hizo con PPK, inclusive Fujimori y los vladivideos, por el esfuerzo de comprar congresistas. La pregunta es si la mayoría en el Congreso, el centro y la derecha van a jugar también este papel.

¿Deberían ser suspendidos como Betssy Chávez?

La comparación con Betssy Chávez es un poco difícil en el sentido que su caso tiene una carga probatoria muchísimo más sólida y el evento en el que estuvo involucrada –el golpe de Estado de Castillo– fue televisado, lo que se añade a un hecho mayúsculo.





¿Entonces?

Sería importante no olvidar que Pedro Castillo no es una víctima y eso es algo que tal vez el sector de la derecha y centro han estado olvidando; tomando en cuenta que Castillo ya dejó de ser un riesgo para ellos. Creo que el símbolo de Castillo sí puede ser importante en el futuro y para eso es vital que la memoria histórica recuerde que no era una víctima, que sí estaba articulando con el Congreso. Una medida disciplinaria fuerte serviría para que la gente no se olvide de lo que hizo Castillo. Penalizarlos es penalizar a Castillo. Incluso, Acción Popular tiene que pagar como partido un costo político. Debe darse una penalización también de la bancada, porque los involucrados siguen siendo imagen de Acción Popular.





