Alejandro Rospigliosi, especialista en derecho penal, indica que el Congreso tiene la obligación de investigar y sancionar a Digna Calle, congresista de Podemos Perú que permanece ausente del país desde hace cuatro meses, cuando la labor parlamentaria requiere de responsabilidad y representación con el electorado.





¿Qué debe pasar con Digna Calle?

En los principios y valores constitucionales significa un desprecio a la voluntad del elector; ese elector que confió en ella y le dio su voto. Ella finalmente es elegida y hace abandono del cargo. Existe una incoherencia de la administración del Congreso. Cómo es posible que a un empleado del sector público que está desvinculado porque cuenta con una licencia sin goce de haber, se le permita votar los miércoles en el Pleno. Hay un grave error en el control de la función del Congreso. La Comisión de Ética debería investigarla y podría suspenderla hasta 120 días, pero en paralelo la fiscal de la Nación debería iniciar una investigación penal por abandono del cargo contemplado en el artículo 380 del Código Penal. Hay un incumplimiento de deberes de función. Luego de la investigación preliminar puede venir una denuncia constitucional y el Pleno pueda suspenderla para que el accesitario pueda ingresar.





¿Cuál es el mecanismo más rápido para que sea apartada?

Estaría en la voluntad de la congresista Calle retirarse, como lo hizo el doctor Javier Valle Riestra que trató de hacer unas reformas en el Congreso, no tuvo mayoría y dijo: renuncio. En la primera instancia le negó un juez constitucional renunciar al Congreso porque el cargo de congresista es irrenunciable, pero, por otro lado, la Constitución establece el derecho a la libertad de trabajo. Nadie puede ser obligado a trabajar si no lo desea. El doctor Valle Riestra, bajó esta premisa, pudo obtener la renuncia al cargo otorgada por la Sala Civil. Esto deja un antecedente, una jurisprudencia y si la señora Digna Calle muestra esa grandeza debería presentar su renuncia, para que entre un accesitario que de verdad quiera legislar y recoger los problemas de los electores en el Perú.





¿Hay alguna justificación para que un congresista esté fuere del país 4 meses?

No la hay, y si el Congreso no hace algo podría estar cayendo en una complicidad o encubrimiento. Ojo, que el Reglamento del Congreso permite el trabajo remoto, pero de manera excepcional porque alguien está enfermo y quiere votar; es algo excepcional, pero tantos meses, eso no se justifica.