El Congreso de la República aprobó este miércoles suspender al parlamentario Pasión Dávila de sus funciones por 120 días, luego de la cobarde agresión a su colega, Juan Burgos, en el hemiciclo, ataque que fue captado por cámaras el pasado 11 de diciembre.

Esta medida fue aprobada con 62 votos a favor, 38 en contra y 6 abstenciones.

Cabe recordar que, el pasado 11 de diciembre, tras una breve suspensión del Pleno del Congreso, Pasión Dávila cruzó el hemiciclo para agredir por la espalda al congresista no agrupado Juan Burgos, a quien le propinó un golpe en el rostro.

Con 62 votos a favor, el #PlenoDelCongreso aprobó la propuesta de suspender en el ejercicio del cargo y descuento de sus haberes por el plazo de 120 días de legislatura al señor congresista Pasión Dávila. pic.twitter.com/2WqUu2MVkt — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) December 29, 2022

Luego de ello, se alejó cobardemente hacia su escaño, mientras que Burgos lo intentaba alcanzar, pero fue detenido antes de ello.

“Ante el cobarde ataque del terrorista congresista Pasión Dávila y quienes lo rodean, solo buscan el caos y la anarquía, asustando marchas en las calles y defendiendo a un corrupto y dictador como Pedro Castillo”, escribió en ese entonces Juan Burgos en su cuenta de Twitter.

Tras ello, Burgos denunció ante la Comisión de Ética a su colega por haberlo agredido físicamente y solicitó que se le suspenda por 120 días.

“Fue un golpe, no he ido a agredirle”

El parlamentario Juan Burgos y víctima del golpe solicitó a la Comisión de Ética del Congreso suspender por 120 días a Pasión Dávila, quien dijo que asumirá la decisión del grupo de trabajo.

“Nos indignó y fue un golpe, un golpe y nada más, yo no he ido a agredirle. Un golpe, eso es todo, y después yo no quise y ahí acabó y si por eso se tiene que ir a la Comisión de Ética está bien, lo asumiré yo no voy a negarme, lo asumo porque fue un momento muy difícil. Si eso hubiera parado ese día [el Pleno] no hubiésemos encontrado cerca de 30 muertos hoy”, indicó.