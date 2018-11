Congreso aprueba conclusiones del informe final de la comisión Lava Jato

El pleno del Congreso de la República aprobó por mayoría las conclusiones del informe final de la Comisión Lava Jato. La votación se realizó de manera individual por cada uno de los 11 proyectos investigados por el grupo de trabajo presidido por Rosa Bartra (Fuerza Popular).

La investigación de la Comisión Lava Jato estuvo centrada en los presuntos sobornos, coimas y dádivas que hubieran recibido funcionarios públicos de los diferentes niveles de gobierno, en relación a las concesiones, obras y proyectos que hayan sido adjudicados a las empresas brasileñas Odebrecht, Camargo Correa, OAS, Andrade Gutiérrez, y otras; desde el 2001 hasta la fecha, por cualquier forma de contratación con el Estado peruano.

De acuerdo al informe de 1,446 páginas, la comisión acusa a 132 personas y a siete constructoras de presuntos delitos como lavado de activos, enriquecimiento ilícito y colusión.

El conjunto de proyectos, obras y concesiones suman alrededor de 15,979'147, 584.84 de dólares, lo que es equivalente a 52 mil 300 millones de soles, en los gobiernos de los ex presidentes Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

Los proyectos investigados y de los cuales se aprobaron sus respectivas conclusiones por mayoría fueron el proyecto Metro de Lima Tramo I y II, Olmos, Hospital Llerena, My Web Day, Línea Amarilla - Rutas de Lima, Interoceánica, Gaseoducto Sur Peruano, Alto Piura, Chaglla, Centro de Convenciones de Lima y Chavimochic.

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, no se encuentra comprendida en el informe. Bartra explicó, al respecto, que la hoy detenida ex candidata presidencial no tuvo relación con los temas investigados al no haber ocupado un cargo en el Ejecutivo.

El pasado 30 de octubre el Legislativo aprobó, por unanimidad, el levantamiento de la reserva del informe final de la Comisión Lava Jato, cuyas conclusiones han sido debatidas esta semana.

Cabe indicar que Humberto Morales (Frente Amplio) presentó, por su parte, un informe en minoría de la citada comisión, en su calidad de vicepresidente de la comisión, que recomienda investigar al ex presidente Alan García y a Keiko Fujimori.