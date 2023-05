El Congreso de la República informó que la actual Mesa Directiva , liderada por José Williams (Avanza País), dispuso la restauración del museo del Parlamento, ubicado en el jirón Junín, frente al Palacio Legislativo.

Según reveló ‘Panorama’, en octubre del 2022, en medio de una disputa entre el Gobierno y el Parlamento, la Mesa Directiva aprobó dicho gasto para restaurar 14 de los 16 ambientes. Pasaron solo dos meses, y el 29 de diciembre del 2022, en plena crisis de fallecidos por la convulsión social, el Congreso firmó contrato con la empresa Qhapaq Ñam S.A., para restaurar su museo.

El reportaje señala que el pago se hará en dos partes. El Congreso desembolsará hasta diciembre de este año 10 millones 918 mil soles. Los 3 millones restantes serán entregados el próximo año y se espera inaugurarlo en agosto del 2024.

También se dispuso la construcción de un edificio de oficinas junto al inmueble que alberga los museos. Se trata de un espacio de 565 metros cuadrados donde se instalarían entre 12 y 15 oficinas. Este proyecto aún se encuentra en la fase del expediente técnico; sin embargo, levantarlo demandaría una inversión de 9 millones de soles.

Ante ello, la institución precisó que la decisión de iniciar con estos trabajos se encuentra dentro de las actividades programadas por el bicentenario del Congreso. “Se espera que este patrimonio histórico sea devuelto a la ciudad, completamente recuperado, en el mes de julio del próximo año”, añadió.

#CongresoInforma I Comunicamos a la opinión pública lo siguiente 👇 pic.twitter.com/93s9TrpzA1 — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) April 30, 2023

El Parlamento recordó que en 2016 se detectaron fallas en la estructura que obligaron a cerrar el museo, pese a que en dicho momento era el más visitado de la ciudad con 250,000 visitantes anualmente.

CONGRESO SE PRONUNCIA

Por otra parte, el Poder Legislativo precisó que el expediente técnico revelado en otro reportaje periodístico no guarda relación con la documentación aprobada actualmente para la construcción de un tópico en el Congreso.

El dominical Cuarto Poder dio a conocer la denuncia de Enrique Ahumada, quien señaló que a su empresa no se le pagó por el expediente técnico de 2020 para la construcción de un centro médico en el Parlamento.

Según el Congreso, la obra del expediente técnico no se realizó por no contar con la aprobación de la mesa directiva de la época, con financiamiento y debido a que el proveedor no contaba con el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

