Durante la conferencia de prensa sobre los acuerdos del Consejo de Ministros, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, se dirigió al Congreso de la República y habló sobre el voto de confianza que buscará el gabinete encabezado por Guido Bellido este jueves 26 de agosto.

El ministro de Justicia señaló en ese sentido que el voto de confianza es facultad del Congreso.

“Es su facultad. Si quieren nos dan, y si quieren no nos la dan y si no nos la dan tranquilamente nos vamos a nuestra casa, no vamos a protestar por eso”, aseguró y agregó que “es la función del Congreso. Claro que sería bueno que no lleguemos a extremos pero si el Congreso lo desea, qué vamos a hacer. Está dentro de su competencia”.

Aníbal Torres cuestionó investigaciones del Congreso

En otro momento, el titular de Justicia y Derechos Humanos indicó que el Poder Legislativo también tiene la potestad para hacer las investigaciones que considere necesarias, pero exhortó que lo hagan mostrando pruebas, algo que aseguró no se pudo hacer para demostrar que hubo un supuesto fraude en las elecciones generales de este año.

“Está muy bien (que investiguen) pero que sean investigaciones serias, porque no se puede gastar el dinero del Estado en cualquier investigación para no llegar a ninguna conclusión. Si se dice que se va a investigar que en elecciones hubo un frade, que presenten una sola prueba”, manifestó.

“No han podido presentar en el transcurso de los recursos de nulidad que han planteado. Se fueron a Estados Unidos y miren el papelón que desempeñaron ahí. Es un acto vergonzoso que un país vaya a reclamar que intervenga la OEA alegando que ha habido fraude sin presentar una sola prueba”, acotó tras recordar que las misiones de observación de la Unión Europea y la OEA calificaron los comicios como adecuados y regulares.

