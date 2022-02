Para la congresista de Avanza País, Patricia Chirinos, el mensaje del Congreso al Ejecutivo es que no existe ninguna tregua de por medio, que los cuestionamientos e investigaciones van a continuar. Siempre bajo los mecanismos de la Constitución.

Perú21TV conversó con Patricia Chirinos congresista de Avanza País, sobre el amiste entre el Ejecutivo y Legislativo. ¿Qué significa?¿Habrá tregua?

¿Hay una tregua con el Ejecutivo para usted?

Al premier Aníbal Torres no le creo nada; ese señor es bastante mayor para saber lo que está haciendo. Después de que incendia el gallinero quiere retroceder, ya no se puede. Yo no estoy a favor de ninguna tregua, aquí estamos para hacer prevalecer la democracia y poner el dedo en la llaga si es necesario. Y lo he dicho mil veces: no estoy de acuerdo con este Gobierno. La señora Betsy Chávez ha hecho una acusación constitucional y esta acusación, en vez de amilanarme, lo único que hace es motivarme a seguir con el ímpetu de usar cualquiera de los tres mecanismos que nos brinda la Constitución.

¿Y su bancada Avanza País piensa igual?

En mi bancada sí estamos todos de acuerdo y te explico por qué. Luego de la conferencia de prensa entramos todos a una reunión de bancada sobre el mismo tema y nosotros coincidimos en no estar de acuerdo con ninguna tregua. Me parece que en la conferencia de prensa no se dio a conocer el verdadero sentir de todos los que participaron en la reunión. El general José Williams también está de acuerdo con esto. No es solo Norma Yarrow, ni Adriana Tudela; somos toda la bancada de Avanza País.

Después de la conferencia, muchos entendieron que el Congreso retrocedió por conveniencia. ¿No influenció quizá la baja aprobación del Parlamento en las encuestas?

No creo que ese haya sido el pensar de María del Carmen Alva y todo el grupo de oposición. Creo que quizá por defender a la presidenta del Congreso de tantos ataques que ha recibido, en ese contexto, se dieron esas declaraciones. No creo que haya un ánimo de retroceder en la posición del Parlamento, simplemente por unas encuestas. Porque si es así, la peor desaprobación la tiene el ocupante de Palacio.

