El nuevo escándalo del Congreso, generado por el viaje a Rusia de 11 congresistas, ha desatado la reprobación de reconocidos diplomáticos peruanos como Hugo Palma.





¿El viaje de los 11 congresistas a Rusia contradice la posición del Perú frente a la guerra de Rusia y Ucrania?

¡Es una vergüenza! Desde el inicio de las hostilidades, es obvio que Rusia cometió uno de los peores crímenes que puede contemplar el derecho internacional y obviamente está prescrito en todos los dispositivos que existen incluida la carta de las Naciones Unidas. El Perú se unió con su voto de reprobación a la inmensa mayoría de los miembros de representados en Naciones Unidas. El fondo del asunto es que es penoso para la democracia lo que ha sucedido con los congresistas viajeros que implica un daño a la imagen internacional del Perú y nuestra política permanente del sostenimiento de la paz y la solución pacífica de controversias.





¿Es correcto que los congresistas respondan que han ido a Rusia porque van por su cuenta?

Simplemente, no puede ser, un funcionario del Estado no puede actuar a título personal, no existe tal cosa. El parlamentario es parlamentario 24 horas, no pueden hacer una pausa. Si es un representante del Congreso no puede hacer estas cosas. Es patético que casi 10% de la representación nacional viaje a un país que está cometiendo un acto de agresión, de la peor embestida que se produce a nivel mundial, de la autocracia contra los regímenes democráticos y derechos humanos. ¿Con quién van a hablar? ¿Con representantes de Cuba, Nicaragua o Venezuela? ¡Qué democracia!





¿Ayudaría que Cancillería haga un pronunciamiento?

La principal responsabilidad es del Congreso y de su presidente Alejandro Soto. Por qué no presentan una moción diciendo que ese viaje no representa al Congreso de la República del Perú y que los viajeros no tienen nada que decir en nombre de nuestro país y menos del Parlamento. Esta ha sido una reunión de invitados por la Cámara Baja de Rusia con todos los gastos pagados para hablar de las relaciones de Rusia con América Latina, pero, ¡por favor! Esto es de una ingenuidad que no corresponde al nivel de un funcionario del Estado.