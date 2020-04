La Junta de Portavoces del Congreso acordó hoy poner en la agenda del próximo Pleno la carta de renuncia al cargo de vicepresidenta de la República que presentó Mercedes Aráoz el 01 de octubre de 2019, tras la disolución del anterior Parlamento. Así lo informó Rennán Espinoza, vocero de Somos Perú, a Perú21.

El próximo Pleno aún no tiene una fecha definida y la Junta de Portavoces volverá a reunirse en los próximos días para seguir estableciendo la agenda de temas que serán tratados en la sesión plenaria. El legislador Espinoza indicó que se necesitaría la menos 66 votos a favor para que la renuncia de Aráoz sea aceptada. Además adelantó que su bancada votará en este sentido.

“En Somos Perú estamos a favor de su renuncia. No podemos forzarla a permanecer en un cargo que no desea. Además, si algo le ocurriera al presidente Vizcarra, la señora Aráoz está desconectada de lo que está ocurriendo y no conoce el plan que se está aplicando en esta pandemia”, dijo Espinoza.

De ser aceptada la renuncia, la persona que reemplazaría al jefe de Estado de quedar indispuesto, sería el presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama. “El presidente del Congreso está presente en el Consejo de Estado y está al tanto de las acciones que está tomando el Gobierno así que podría desempeñar el cargo correctamente”, añadió el legislador.