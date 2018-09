Rebeca Cruz Tévez, accesitaria del prófugo ex parlamentario de Alianza para el Progreso, Benicio Ríos , juró esta mañana al cargo de congresista ante la Mesa Directiva del Congreso, que preside Daniel Salaverry.

El martes 11 de setiembre, Cruz Tévez, psicóloga de profesión, recibió sus credenciales del Jurado Nacional de Elecciones.

La nueva congresista se incorpora así a la bancada de Alianza Para el Progreso (APP) en representación de la región Cusco, luego que se declarara la vacancia de Benicio Ríos quien enfrenta una orden de detención a pedido del Poder Judicial.

Ríos Ocsa, cabe recordar, fue sentenciado en dos instancias a una condena de siete años de prisión efectiva por el delito de colusión agravada en agravio del Estado por irregularidades en la compra de terrenos en Cusco.

La condena, ratificada en mayo de este año, no se ha podido aplicar hasta la fecha, ya que luego de que se vacara del cargo a Benicio Ríos y se le levantara así la inmunidad parlamentaria, el ex congresista no ha sido ubicado.

Poco antes de que se le levantara el fuero para poder ser capturado, Benicio Ríos acudió al Congreso y aseguró que se sometería a la decisión que tome el Pleno sobre su caso. La conferencia de prensa que ofreció el 20 de agosto último fue su última aparición pública hasta la fecha.