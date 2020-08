Diversos congresistas de la República reclaman deudas y acreencias de terceros y empresas particulares usando el nombre del Parlamento Nacional, según reveló un reportaje de ‘Cuarto Poder’.

Según el dominical, el pasado 4 de agosto el congresista Richard Rubio Galarza (Frepap) envió un oficio a la presidencia de EsSalud por una deuda pendiente con diversas empresas particulares.

“En el marco de la emergencia del Niño Costero durante el año 2017, la Red Asistencial Lambayeque contrató a las empresas grupo B&R Contratistas y Consultores SAC y al Consorcio Damiro B&R SAC para la ejecución de varios servicios que fueron debidamente cumplidos. Dichas empresas manifiestan que hasta el momento, no han percibido ningún pago pese a los reiterados requerimientos”, señaló el legislador.

“Le traslado el pedido antes descrito para que en el marco de sus competencias evalúe y realice las acciones correctivas correspondientes para no perjudicar a las mencionadas empresas. Le solicito así mismo informe sobre las gestiones que realice sobre el caso”, añadió Rubio Galarza.

Al respecto, el asesor de prensa del parlamentario aseguró que no iba a dar declaraciones. Sin embargo, reculó en su petición tras enviar otro oficio aclaratorio el 10 de agosto.

“Mi función congresal me impide interferir en conflictos de terceros con las instituciones, cuya materia de controversia no verse sobre materias de interés público […] Su despacho no tiene que informarme sobre las actuaciones que decida realizar”, indicó.

No se ha encontrado ningún vínculo entre Rubio Galarza y dichas empresas, pero podría haber incurrido en una infracción constitucional, según el constitucionalista Omar Cairo y el especialista en temas parlamentarios Guillermo Haro.

Otro congresista que pide información sobre deudas privadas es José Luna Morales (Podemos Perú), quien el 13 de junio le envió un oficio a la presidenta de EsSalud, donde pide darle atención a la denuncia del ciudadano José Peña por una deuda.

“[…] con la finalidad que le pueda dar atención según los procedimientos establecidos y se sirva informar a este despacho de los resultados de la misma”, señaló en el documento, donde adjunta la deuda por servicios de alquiler de ambulancia. El abogado del congresista respondió que su cliente tenía problemas de salud y que se pronunciará recién la próxima semana.

Finalmente, el congresista Alfredo Benites (Frepap) también envió un oficio a EsSalud el 24 de marzo del 2020 pidiéndole que responda si está cumpliendo con pagar a sus proveedores particulares. Allí también hace referencia a una supuesta deuda impaga desde el 2019 relacionada con el alquiler de una ambulancia.

“Lo que hice fue pedir el informe de manera general, si [EsSalud] está cumpliendo con el pago a proveedores que les da servicio terciarizado, que el Estado no puede brindar, para que no se afecte el servicio”, señaló el legislador a ‘Cuarto Poder’.

“Sí he recibido respuestas de EsSalud, meses después. [Dijo] que no existe deuda con ninguna empresa que le presta servicio por ambulancias, que todas están pagas”, añadió el parlamentario del Frepap.

VIDEO RECOMENDADO

Policía impuso 52 mil papeletas a nivel nacional por incumplimiento del toque de queda (VIDEO)

TE PUEDE INTERESAR