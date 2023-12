Otra vez en medio de la polémica. Indiferentes ante las críticas de la ciudadanía y el reclamo de austeridad en tiempos de recesión, y echándose a la espalda ese 83% de desaprobación que tiene el Parlamento, según la última encuesta de Ipsos, los congresistas de la República siguen sumando ingresos que en este último mes de diciembre llegarán nada menos que a los S/53,217.20; lo que equivale a 51.9 sueldos mínimos vitales en nuestro país.

El último agregado a este jugoso bolsón de dinero probolsillo de los parlamentarios fue aprobado el 17 de noviembre por la Mesa Directiva que preside Alejandro Soto , pero se conoció recién ayer. Se trata de la entrega de tarjetas electrónicas de consumo correspondientes al aguinaldo navideño por un monto de S/1,700 (S/200 más que en diciembre de 2022) para todo el personal del Servicio y la Organización Parlamentaria de los distintos regímenes laborales, “así como para los pensionistas, edecanes y capellán de la institución”.

La noticia no cayó nada bien entre la población, sobre todo porque hace menos de un mes se conoció que, sin sustento técnico, Soto y sus vicepresidentes dieron luz verde al pago de un bono de S/9,900 en favor de los 130 legisladores —como una suerte de recompensa “por las horas extras y el trabajo acumulado”, arguyó entonces Arturo Alegría—, amparándose en un convenio colectivo suscrito con el Sindicato de Trabajadores del Congreso (Sitracon).

CIFRAS AL CANTO

A la fecha el sueldo de un congresista asciende a S/15,600 soles que en este mes de diciembre se duplicarán debido a la gratificación por Navidad haciendo un total de S/31,200. (Ver recuadro). A este monto hay que añadir S/7,617.20 por asignación por desempeño de la función congresal que, como lo ha reconocido el congresista Diego Bazán, forma parte de la remuneración del parlamentario, y tiene el propósito de compensar los descuentos de ley a los que está afecto el sueldo. Otros conceptos recibidos este mes son el bono de S/9,900, S/2,800 por Semana de Representación y S/1,700 por el aguinaldo navideño; todo lo cual suma S/53,217.20. ¡Provecho!

A diferencia de lo ocurrido con el bono entregado a inicios de mes —que fue devuelto por legisladores como Alejandro Muñante, Flor Pablo, Roberto Sánchez y Susel Paredes—, en esta ocasión la mayoría de los parlamentarios de distintas tiendas políticas cerró filas en defensa del aguinaldo navideño, pero también de la bonificación; otros prefirieron darse por no notificados. “El congresista no tiene vacaciones y no exijo pago, yo estoy tranquilo, pero el congresista cuando pide 5 días se le descuenta sin goce de haber”, se quejó Diego Bazán, presidente de la Comisión de Ética.

El mismo tono plañidero utilizó el segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón, quien reclamó que la prensa centre su atención en los gastos de ese poder del Estado y no se fije en otros sectores como el Ejecutivo. “No he visto más cuestionamientos que de la prensa, que viene con una situacion de inquisidora de tratar de hacer quedar mal al Congreso”, indicó.

A diferencia de ambos, el legislador no agrupado Carlos Anderson indicó que no hará efectivo su aguinaldo. “No creo que los congresistas necesitemos ese aguinaldo adicional por más que sea de ley. Este Congreso ha demostrado una y otra vez que solo le interesa lo propio, está de espaldas al país”, añadió, tras recordar el aumento en S/200 millones del presupuesto del Parlamento para el próximo año 2024 que será de 1,084′148,285 soles y del cual más del 80% se destinará al pago de remuneraciones y obligaciones sociales.

Sabía que

Este año se otorgaron 3 bonos en el Congreso; dos de ellos durante la gestión de José Williams.

En abril los congresistas y trabajadores recibieron S/9,900 por “situaciones coyunturales que se viven en el Perú”.

En junio se dio una bonificación para asesores y personal de confianza que fluctuó, de acuerdo al tiempo laborado, entre los S/7,200 y S/14,400.

