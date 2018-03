El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), anunció ayer su renuncia a la máxima magistratura del país. Abandonó Palacio de Gobierno y se dirigió a su casa, en el distrito de San Isidro. Por la noche, improvisó una especia de mitin con algunos simpatizantes y soltó una dura frase: "No nos vamos a dejar pisotear por delincuentes".

Kuczynski fue obligado a renunciar luego que el último martes la bancada de Fuerza Popular (FP) difundiera videos y audios en los que aparentemente agentes del gobierno, junto a congresistas del bloque de Kenji Fujimori, intentan torcer voluntades para evitar la destitución del jefe de Estado en la sesión de vacancia que se debatiría este jueves, y que tenía como sustento los vínculos de PPK con la empresa Odebrecht.

Legisladores de varias bancadas políticas expresaron su rechazo por las declaraciones de Kuczynski. Miguel Torres, de FP, sostuvo que da "un pésimo ejemplo a los ciudadanos, a nuestros hijos, a nuestros jóvenes. Todos tenemos que entender que cuando alguien comete un error lo mínimo que uno espera es un análisis de los actos indebidos que se ha realizado y no simplemente echar la culpa o la pelota al Congreso".

"Una persona que es tan adulta, que ha pasado por tanto... Me llena de pena ver que no pueda mostrar a la población un acto de constricción y que trate de la manera más cobarde posible sacar cuerpo", continuó.

"ME DA PENA EL PRESIDENTE"

En conversación con Perú21, César Villanueva, de Alianza Para el Progreso (APP), manifestó que no le sorprende "las torpezas políticas del presidente". "Su misma renuncia, sin una pizca de autocrítica, revela que no está bien. Adicionalmente a este insulto al Congreso, me da pena el presidente. Yo soy una persona muy tranquila para reaccionar, pero el presidente intenta provocar al Congreso, pero espero que esto no cale en el resto de congresistas", indicó.

Villanueva considera que las declaraciones de Kuczynski "indignan, pero tenemos que tener tranquilidad y no responder este tipo de cosas. Todos estamos muy fastidiados, la gente también, por esta crisis política. No podemos seguir alimentando la crisis".

Yonhy Lescano, parlamentario de Acción Popular (AP), dijo en Canal N que "la decisión de quién es un delincuente o no está en manos de la Fiscalía y el Poder Judicial. Eso es cuestión de tiempo, paciencia y calma. Algunos van a ser sentenciados. La gran mayoría de ex presidentes, incluido el señor Kuczynski, pasará por el juzgado y ahí se establecerá si tenía razón o no".

Añadió que "hay fuertes presunciones de responsabilidad y comisión de delitos por parte del señor Kuczynski, pero también de los otros ex presidentes y candidatos a la Presidencia".

"Yo lo entiendo porque se lo ha forzado a renunciar por esta situación de la compra de congresistas para que no voten por la vacancia. Está todavía herido por la situación que está atravesando, pensaba que iba a superar la segunda vacancia y no ha podido. Lo más grave es que el fujimorismo tiene en sus manos una grabación en su casa que ha hecho el señor Mamani", culminó.

En tanto, Tania Pariona, de Nuevo Perú (NP), declaró a este diario que "es lamentable que el señor Kuczynski tenga estos adjetivos para con los congresistas. Por culpa de algunos no se puede caer en insultos o calificativos contra todos. Esto no ayuda a superar la crisis. Lo que hace es azuzar a quienes descalifican al Congreso. Quiere aumentar el descrédito".

"Suma a esta reacción que tienen los ciudadanos, que de hecho hay que leer y procesar. Sin embargo, creo que en este momento el país necesita alguna frase de tranquilidad pero, sobre todo, de esperanza", finalizó.