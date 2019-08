Congresistas se pronuncian sobre pedido fiscal de prisión preventiva contra PPK 

Congresistas de las bancadas de Fuerza Popular, Acción Popular y Frente Amplio comentaron el pedido del fiscal José Domingo Pérez para revertir la detención domiciliaria dictada contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski ( PPK) por la prisión preventiva en el marco del caso Odebrecht.

La solicitud, se informó, se formuló luego de que, tras una revisión del registro de visitas a la residencia del exmandatario, se detectara que mantuvo encuentros con la vicepresidenta Mercedes Araoz y los congresistas Carlos Bruce y Gilbert Violeta.

El vocero alterno de Fuerza Popular, Roy Ventura, consideró que existe “mucha injerencia política” de parte de la fiscalía y de otros sectores en este caso, por lo que se ha politizado.

“Creo que este tema se ha politizado mucho. Entiendo que el señor Kuczynski es un señor que no tiene familiares y tiene bastantes amigos, muy cercanos ellos. Politizar este tema de las visitas al señor Kuczynski conlleva a decir que hay mucha injerencia política tanto de la fiscalía como de otros sectores”, dijo en Canal N.

A su turno, el legislador Víctor Andrés García Belaunde (Acción Popular) calificó de “absurdo” y una “exageración” el pedido del fiscal Pérez.

“Es la cosa más absurda que he escuchado de este señor Pérez. El señor Kuczynski está con arresto domiciliario, no puede salir ni a la esquina de su casa y está absolutamente solo, con todos sus familiares fuera del Perú y él no puede salir a pesar de que ha pedido permiso por razones de salud para ser tratado fuera. Con todos esos antecedentes me parece absurdo que -además- le prohíban las visitas que cualquier detenido tiene en cualquier parte del Perú”, afirmó.

Asimismo, criticó que el fiscal del equipo especial asuma el contenido de las conversaciones que mantuvo el expresidente con sus visitantes.

“¿El señor Pérez tiene grabadoras dentro de la casa de Kuczynski y se ha enterado que el señor Bruce y la señora Araoz han hablado de política o de conspiraciones o de censuras o de críticas al gobierno? ¿El señor Pérez tiene tanta información dentro de la casa para saber de qué han hablado?”, cuestionó.

En una posición contraria se mostró Humberto Morales (Frente Amplio) quien sostuvo que, de haberse registrado reuniones de contenido político, correspondería que PPK asuma su detención en un centro penitenciario.

“Nosotros creemos que, si han ocurrido esas reuniones, él no tiene corona, tiene que pasar a la detención preventiva porque si se ha violentado una norma de conducta que ya estaba prevista para su detención domiciliaria, entendemos que sus condiciones tienen que cambiar y eso es así de claro para cualquier persona que esté en ese proceso”, señaló.

Tras la confirmación de este pedido por parte del fiscal José Domingo Pérez, tanto Mercedes Araoz como Carlos Bruce y Gilbert Violeta han criticado el planteamiento y han asegurado que ellos, como congresistas, pueden visitar a cualquier interno sin restricción alguna.

"No han sido reuniones políticas. El presidente ( PPK) está totalmente alejado. (...) Esto es un ensañamiento contra una persona de 81 años que sufre una enfermedad cardiaca. Estoy muy afectada porque nueva mal que justo dos días después que renunciamos a la bancada ocurra esto", señaló la vicepresidenta Mercedes Araoz ante la prensa.