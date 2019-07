Congresistas priorizan otros temas antes que la reforma

Improductiva bronca. Ayer, lejos de ser una sesión plenaria en la que se concentren las energías sobre la reforma política, los congresistas prefirieron priorizar otros temas.

Las chispas que prendieron la pradera antes que empiece el Pleno fueron el adelanto de las elecciones para la Mesa Directiva (MD) para el 25, la supuesta injerencia del premier Salvador del Solar en la Comisión de Ética y el retorno de Kenji Fujimori , Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel.

Al iniciarse la sesión, los ánimos ya estaban caldeados. Parlamentarios de Acción Republicana, el fujimorismo y el Apra exigían que se convoque al premier para que explique por qué pidió a la presidenta de Ética que postergue el debate de la denuncia contra Daniel Salaverry. El titular del Congreso señaló que no se podía hacer eso porque no era un tema de agenda y la tercera vicepresidenta, Yeni Vilcatoma (FP), le preguntó “¿qué le debe?” al jefe de gabinete.

Luz Salgado (FP) también intervino y dijo que había interferencia en el Legislativo. La respuesta de Salaverry no se hizo esperar: “Los peruanos recordamos que había congresistas que no solo recibían llamadas, sino que acudían al Servicio de Inteligencia”, en clara alusión a la reunión de la fujimorista con Montesinos.

Ante la negativa de convocar al premier, Mauricio Mulder (Apra) golpeó su escaño como reclamo y el titular del Congreso le pidió que se tranquilice y no haga “un papelón”.

Lejos de calmarse, las cosas empeoraron cuando se puso en debate el retorno de Fujimori, Bocángel y Ramírez. Mientras que desde Cambio 21 se pedía que se vote a favor, y se sumaron Nuevo Perú y el Frente Amplio, Mulder y Milagros Salazar (FP), bastante fastidiados, acusaron al titular del Legislativo de querer poner el tema en la agenda por cálculo político ante una posible reelección en la MD. Finalmente el pedido de retorno de los exfujimoristas no procedió.

Bancada de Fuerza Popular en el Pleno del Congreso (Anthony Niño de Guzmán/GEC). Bancada de Fuerza Popular en el Pleno del Congreso (Anthony Niño de Guzmán/GEC). Anthony Niño de Guzmán

Los constantes enfrentamientos terminaron con dos mociones de censura contra el titular del Congreso por su presunta “conducción autoritaria” de la MD, y “por no hacer respetar la independencia de poderes”. Esto no se puso al debate porque Salaverry dijo que no era parte de la agenda ampliada. ¿La consecuencia de todo esto? Solo un proyecto de reforma aprobado de los seis dictaminados (ver pág. 8).



CANDIDATOS PARA LA MESA

En tanto, a solo dos días de las elecciones para la nueva MD, el fujimorismo decidió apoyar la candidatura de Pedro Olaechea, con fujimoristas en las vicepresidencias, que serían Karina Beteta (primera), Percy Alcalá (segunda) y Alejandra Aramayo (tercera). La otra lista sería encabezada por Salaverry, si forma su nueva agrupación, o Víctor Andrés García Belaunde (AP).

Hoy, Contigo presentaría a sus integrantes: Salvador Heresi, Gilbert Violeta, Juan Sheput, Janet Sánchez y Moisés Guía.

Datos:

La primera moción de censura contra Salaverry cuenta con las firmas de Fuerza Popular, el Apra, Acción Republicana y otros congresistas independientes.

- Gilbert Violeta dijo que esta moción sería retirada si Salaverry ofrece disculpas por la manera en que condujo la sesión de ayer.

- Carlos Tubino , vocero de FP, dijo que el presidente del Legislativo condujo la Mesa de manera dictatorial, aunque reafirmó que apoyarán las reformas políticas.