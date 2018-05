Congresistas de PpK reclaman por falta de coordinación con Ejecutivo

Las fisuras entre la bancada de Peruanos por el Kambio (PpK) y el gobierno del presidente Martín Vizcarra podrían convertirse en grietas.

Los congresistas Juan Sheput y Carlos Bruce, ambos de PpK, reclamaron ayer que la relación con el Ejecutivo aún es lejana y que existe una falta de coordinación. Tal es así, que, según afirmaron, algunos ministros de Estado no les responden las comunicaciones.

“Hay ministros que ni siquiera contestan los requerimientos, como el de Educación (Daniel Alfaro). Si no tiene tiempo para contestar a los congresistas, que vuelva a otro lugar, que no sea ministro, porque tiene que haber un adecuado nivel de coordinación”, declaró Sheput a ATV.

Por su parte, Bruce indicó que algunos miembros del gabinete ministerial “no entienden que tienen un rol político que cumplir”.

“Pueden haber procedido de canteras de área técnica, pero desde el momento en que se pusieron el fajín de ministros, ya son políticos. Con algunos sectores hay una buena relación, pero con otros, quizá la mayoría, la relación no es la que debería haber entre un Gobierno y un partido de gobierno”, subrayó a Perú21 .

Bruce señaló que tiene la impresión de que la actitud de los funcionarios no obedece a alguna directriz sino que deriva de una “infeliz iniciativa de cada ministro que está llevando a que la bancada de gobierno no tenga la confianza que debería tener en el gabinete”.

Por su parte, Sheput enfatizó que actualmente no se siente parte del Gobierno. “Si ellos (el Gobierno) reconocen que nosotros somos la bancada oficialista, pues que empiecen a coordinar. Una coordinación permanente, no discreta de cada 15 días”, remarcó.

No obstante, Bruce sostuvo que la relación entre la bancada oficialista y el Gobierno recién se está construyendo. “Si llegará a buen puerto o no, no lo sé”, señaló.

FUERZA POPULAR



Ambos legisladores también opinaron sobre el nuevo rol que ha asumido Fuerza Popular en la gestión de Vizcarra.

“Yo no tengo la menor duda de que el fujimorismo es ahora oficialismo, basta con ver las redes sociales. Cuando hago una crítica constructiva, los fujimoristas me saltan al cuello”, razonó Sheput.

A su turno, Bruce criticó que “muchas veces” los ministros cierran coordinaciones legislativas con la bancada de Fuerza Popular “y nosotros nos enteramos después”.

“No entienden (los ministros) que así no es una relación con la bancada de gobierno, porque el día que haya problemas, el día que Fuerza Popular quiera interpelar a un ministro o algo parecido, si nosotros no estamos enterados, mal podríamos defender al ministro cuestionado”, subrayó.

Sin embargo, Bruce, ex titular de Vivienda, consideró positivo que el fujimorismo apoye al Gobierno porque ayuda a que no haya un ambiente de confrontación.

SABÍA QUE



- Juan Sheput dijo que el Mundial de Fútbol “no servirá para calmar las aguas en términos políticos”.



- Agregó que, con el presidente Vizcarra, no tienen el nivel de cercanía que tuvieron con Kuczynski.



- Bruce y Sheput coincidieron en que la designación de César Villanueva como primer ministro generó cierta incomodidad porque fue el promotor de la vacancia de Kuczynski, pero que se debe voltear la página por el bien del país.