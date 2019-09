Congresistas de diferentes bancadas pidieron que se investiguen las supuestas presiones que se habría intentado ejercer sobre la magistrada del Tribunal Constitucional (TC), Marianella Ledesma, para que se emita un voto unánime en el caso del hábeas corpus de Keiko Fujimori, según reveló ella misma en el semanario Hildebrandt en sus Trece.

“La denuncia de la Dra. (Marianella) Ledesma es gravísima, debe ser acreditada e investigada por los órganos correspondientes”, escribió en Twitter la congresista de Fuerza Popular Alejandra Aramayo.

En declaraciones al referido semanario, la jueza del TC reveló que hubo un llamado para que voten de manera unánime a favor del hábeas corpus que busca la libertad de Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular. A cambio de esto, se habría planteado la posibilidad de que el Congreso no nombre a los nuevos integrantes del tribunal.

“No voy a ser infidente, pero es cierto, me dijeron que lo ideal sería que todos salgamos de manera unánime, armoniosa, pacífica y consolidemos una posición en relación a este tema (hábeas corpus de Keiko Fujimori). Y mi respuesta fue que eso era imposible [...] No lo sé, pero el mensaje era una manera de evitar los cambios, era una manera de decirme: no te cambio si votas de tal manera. Nos dijeron: si ustedes son efectivos por la libertad de Keiko, no hay por qué mover el Tribunal”, detalló Marianella Ledesma.

La congresista Marisa Glave, de Nuevo Perú, aseguró estar sorprendida por este testimonio y la calificó como la “cereza” que termina de demostrar los vicios que, dice, hay en el proceso de elección de los nuevos miembros del TC.

“Lo que quieren es un mecanismo ad hoc para sacar a dos de los cuatro (jueces del TC) incómodos. Si pudieran, sacan a los cuatro, pero al menos van a sacar a dos entre (Carlos) Ramos, (Manuel) Miranda, (Eloy) Espinoza-Saldaña y (Marianella) Ledesma. Ese es el tema de fondo y con esto que acaba de salir espero que haya un mínimo de tranquilidad en el Parlamento y se diga que esto no lo podemos permitir. Esto vicia todo el proceso”, dijo la legisladora a Radio Santa Rosa.

La bancada Nuevo Perú, minutos después, se pronunció para calificar como “gravísimo” el testimonio de Ledesma. “Keiko Fujimori busca controlar y coactar a operadores de justicia para lograr impunidad. Respaldar la elección de un TC express mediante repartija es ser cómplice de la obstrucción de la justicia que promueve Fuerza Popular”; indicaron vía Twitter.

Otro congresista que pidió que se hagan las investigaciones correspondientes fue Alberto de Belaunde, de la Bancada Liberal.

“Esta denuncia hecha por una magistrada en ejercicio del Tribunal Constitucional es gravísima y requiere de toda la atención de las autoridades y de la prensa”, escribió.