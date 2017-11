Comisión Lava Jato citará a fiscal de la Nación y pedirá transcripción de Odebrecht

Tras un encendido debate, la Comisión Lava Jato del Congreso aprobó este lunes citar al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, y, además, solicitar al Ministerio Público la transcripción del interrogatorio a Marcelo Odebrecht, realizado el jueves pasado en Brasil.

Los congresistas también convocarán al fiscal Hamilton Castro, quien lidera el equipo especial del caso Lava Jato.

Durante la sesión de la Comisión Lava Jato del Congreso, los legisladores Mauricio Mulder, Víctor Andrés García Belaunde y Jorge Castro solicitaron que se cite al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez.

Según el congresista del Apra, el representante del Ministerio Público debe explicar por qué durante el interrogatorio a Marcelo Odebrecht, en Brasil, solo se preguntó sobre dos personas (Alan García y Keiko Fujimori).

Dijo que Rosa Bartra, presidenta de la Comisión Lava Jato, debe tomar contacto con Pablo Sánchez a fin de convencerlo "de la necesidad de colaborar con las investigaciones".

"Necesitamos que se restituya un ámbito de colaboración y que el Ministerio Público muestre los avances de las pesquisas", exclamó.

Víctor Andrés García Belaunde (Acción Popular) y Jorge Castro (Frente Amplio) pidieron la presencia de Pablo Sánchez y del fiscal Hamilton Castro.

García Belaunde demandó "actuar con firmeza" para llegar a la verdad porque "no queremos fiscales de pacotilla que desvíen las investigaciones".

"En caso no quieran venir habría que ver como los traemos. (...) Debemos actuar con firmeza, queremos llegar a la verdad y no queremos tener fiscales de pacotilla que desvíen las investigaciones para luego librar a tanto culpable. No queremos fiscales pusilánimes"

Las críticas van en el sentido de que los fiscales mencionados se hayan presentado ante los medios de comunicación, y no ante una comisión investigadora del Congreso. "Vamos a terminar dentro de diez años el proceso y no vamos a recuperar ni un solo sol", agregó Castro.

El parlamentario de izquierda dijo que es lamentable como se vienen realizando las cosas en el Ministerio Público. "¿El control político lo hacen los medios de prensa?", agregó.

Aún no llega informe sobre PPK

En tanto, Rosa Bartra precisó que aún no llega el informe consultivo de la Comisión de Constitución para citar al presidente Pedro Pablo Kuczynski, en razón a ello, Mulder solicitó que un trabajador del grupo vaya y pida el informe para no perder tiempo por la "burocracia parlamentaria".

Al inicio de la sesión se presentó Ítalo Bizerra, secretario en las sesiones del Consejo Directivo de Proinversión, quien informó sobre su participación y los actos que certificó en el ejercicio de su función durante el proceso de Concesión del proyecto Corredor Via Interoceánico Sur Perú-Brasil.

Mencionó que coordinaba con la ex jefa de asesores Cecilia Blume. "Ella era la más activa", dijo. También detalló que en sus once años en dicha entidad solo asistió dos veces a Palacio de Gobierno con el ex presidente Alejandro Toledo quien, dice, lideraba las sesiones para la realización de la Interoceánica.