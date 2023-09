Ampay. Fotografías del arribo a Rusia de los congresistas Elizabeth Medina (Bloque Magisterial), Eduardo Salhuana (APP), Silvia Monteza y Karol Paredes (no agrupadas) y Elizabeth Taipe (Perú Libre), para participar en un evento del Parlamento de ese país, en el que estará su presidente Vladimir Putin, ha podido tener acceso Perú21 y las presentamos a continuación.

En la primera foto aparecen sonrientes, en su llegada al aeropuerto de Moscú, Salhuana, Paredes y Taipe. En la otra imagen, también de buen semblante, se les deja ver a Medina y Monteza.

En nuestra edición de este viernes, revelamos que en total han sido 13 congresistas de diversas bancadas que han partido a Rusia para participar en la conferencia parlamentaria ‘Rusia – América Latina’, que fue inaugurado hoy por el presidente de ese país, Vladimir Putin, y culminará el próximo lunes 2 de octubre.

En esta imagen, también de buen semblante, se les deja ver a Elizabeth Medina y Silvia Monteza. (Foto: Perú21)

Este jueves, a la lista de los 11 congresistas viajeros se le sumaron Guillermo Bermejo Rojas (Cambio Democrático) y Kira Alcarraz Aguero (Podemos Perú). Ambos partieron por la ruta de Panamá y Turquía. Bermejo Rojas viajó pese a tener una investigación de la Fiscalía de la Nación por hechos vinculados al caso Los operadores de la Reconstrucción.

Además, el ‘Che’ no es ajeno a las amistades eslavas. Bermejo se reunió con el militante ruso de la izquierda radical Denis Rogatyuk y el exmiembro del MRTA Martín Serna Ponce en México, autor del millonario secuestro al empresario boliviano Samuel Doria Medina que sirvió para financiar la toma de la Embajada de Japón, durante un viaje sin autorización judicial a Ciudad de México, el 22 de septiembre de 2022.

Otra imagen de la llegada de la vocera del Bloque Magisterial (Foto: Perú21)

SERIAS CONTRADICCIONES

Lo que llama la atención es que entre los congresistas viajeros hay algunos que condenaron agresión rusa a Ucrania en marzo de 2022. La historia es la siguiente. el 1 de marzo de 2022, el Pleno del Congreso no admitió a debate la moción de rechazo a la invasión de Rusia a Ucrania porque no alcanzó los votos requeridos.

La entonces presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, explicó a los medios que la moción obtuvo el respaldo de 54 votos a favor, 23 en contra y 26 abstenciones.

Si se revisa la votación, hay contradicciones con respecto a la forma en que votaron y lo que hoy respaldan. Los apepistas Eduardo Salhuana (Madre de Dios) —quien fue de Izquierda unida en 1990— y Edith Julón (Cajamarca) votaron increíblemente a favor; las no agrupadas (ex Acción Popular) Silvia Monteza (Cajamarca) y Karol Paredes (San Martín), se abstuvieron: y Kira Alcarraz, de Podemos (ex Somos Perú), no respondió.

Los que votaron en contra y se mantienen firme en su posición prorrusa fueron la perulibrista Elizabeth Taipe; los no agrupados (ex Perú Libre) Jaime Quito (Arequipa) y Silvana Robles (Junín); y del Bloque Magisterial, Elizabeth Medina (Huánuco) y Segundo Quiroz (Cajamarca). Ese día estuvieron ausentes los perulibristas Kelly Portalatino (Áncash), Abel Reyes (Huánuco), y Guillermo Bermejo (Lima) de Cambio Democrático.

Todos ellos están ahora comiendo caviar en Moscú. Valga precisar que, según Contraloría, en 2022, las 10 regiones con más corrupción fueron Áncash, Piura ,Junín, Puno, Loreto y Lima.

SOTO PROUCRANIA

El pasado 6 de septiembre, el embajador Yuriy Polyukhovych se reunió con el presidente del Congreso, Alejandro Soto, a quien le agradeció por “condenar la agresión rusa” y apoyar la causa para “restaurar la paz en Ucrania, su integridad territorial y su soberanía”.

Además, el diplomático dijo que “Ucrania espera ver a los delegados del Congreso del Perú en la Cumbre de la Plataforma de Crimea”, invitando a Soto a “la Segunda Cumbre Parlamentaria de la Plataforma Internacional de Crimea que se celebrará el próximo 24 de octubre en Praga”. ¿Asistirá Soto a esa invitación?

