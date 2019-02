Congresistas opinan sobre declaraciones del cardenal Pedro Barreto

Tras las declaraciones del cardenal Pedro Barreto en las que afirmó que Fuerza Popular “nunca ha querido el bien del Perú”, congresistas de diferentes bancadas expresaron sus posiciones a favor y en contra en redes sociales.

"El partido que tenía mayoría en el Congreso, y que pudo hacer muchísimo por el país, por motivaciones subalternas u otros intereses, no lo ha hecho. Fuerza Popular nunca ha querido el bien del Perú, esto hay que decirlo con claridad porque si hubiesen querido el bien del país hubieran hecho muchísimas cosas", señaló el cardenal en una entrevista a Radio Cutivalú.

Al respecto, el congresista Juan Sheput (Peruanos por el Kambio) criticó las palabras del cardenal por fomentar "crispación y violencia".

“¿Qué está pasando con la Iglesia? Por un lado, el Vaticano se define neutral ante los crímenes de (Nicolás) Maduro y por otro, en Perú, se abunda en declaraciones políticas que por extensión fomentan crispación y violencia”, criticó el legislador.

En una línea similar se mostró la congresista Alejandra Aramayo (Fuerza Popular), quien tuvo duros calificativos para el cardenal Pedro Barreto.

“Todos queremos ser herramienta de Dios, yo no soy la excepción. Para mí usted no representa a Dios, no representa su palabra poderosa, su manejo justo, tan humano y misericorde”, afirmó Aramayo.

El legislador Mario Mantilla, de la misma bancada, incluso exigió la renuncia de Barreto, al resaltar que “su función es eclesiástica, no política”.

“Por respeto a Dios, el cardenal debería renuncia, su función es eclesiástica, no política. Más aún si nunca estuvo presente en los debates internos de nuestra bancada para opinar cosas que nunca conoció”, escribió en Twitter.

Sin embargo, la congresista Gloria Montenegro (Alianza para el Progreso) resaltó las declaraciones del cardenal e indicó que está de la mano de la población.

“Importante participación del clero, de la mano de la población no de los corruptos”, dijo.